Бывший гендиректор «Мегафона» приценивается к сотовым вышкам «Вымпелкома»

Компания Kismet, созданная и возглавляемая бывшим гендиректором «Мегафона» Иваном Тавриным, направила холдингу Veon заявку на приобретение его сотовых вышек в России – сейчас на них размещено оборудование «Вымпелкома». Об этом «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с менеджерами нескольких инфраструктурных операторов, и подтвердил источник, знакомый с менеджерами Kismet. Условия, изложенные в заявке, собеседники «Ведомостей» не раскрыли. Фигурировавшая на переговорах Veon с другими потенциальными покупателями примерно 15 000 антенно-мачтовых сооружений сумма составляла примерно $900 млн, или 60–70 млрд руб., рассказывали ранее «Ведомостям» источники, знакомые с менеджерами договаривающихся сторон.