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Бывший гендиректор «Мегафона» приценивается к сотовым вышкам «Вымпелкома»

Иван Таврин может создать второго по величине в Европе оператора мобильной инфраструктуры
Валерий Кодачигов
Бывший гендиректор «Мегафона» приценивается к сотовым вышкам «Вымпелкома» /Максим Стулов / Ведомости

Компания Kismet, созданная и возглавляемая бывшим гендиректором «Мегафона» Иваном Тавриным, направила холдингу Veon заявку на приобретение его сотовых вышек в России – сейчас на них размещено оборудование «Вымпелкома». Об этом «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с менеджерами нескольких инфраструктурных операторов, и подтвердил источник, знакомый с менеджерами Kismet. Условия, изложенные в заявке, собеседники «Ведомостей» не раскрыли. Фигурировавшая на переговорах Veon с другими потенциальными покупателями примерно 15 000 антенно-мачтовых сооружений сумма составляла примерно $900 млн, или 60–70 млрд руб., рассказывали ранее «Ведомостям» источники, знакомые с менеджерами договаривающихся сторон.

Возможное приобретение башен Veon Таврин комментировать не стал. В Veon не ответили на вопросы «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных