В США у Better.com получить заём на жилье легче, чем в банке

Жена Гарга работала в крупном банке. Там были не самые лучшие условия кредита, но супруги решили для простоты обратиться туда. Их пригласили на полуторачасовое собеседование в разгар рабочего дня: «Мы с женой работаем в четырех кварталах друг от друга, но никогда не обедаем вместе. Мы занятые профессионалы, у нас нет времени», – сетовал Гарг, но тем не менее выделил время на поход в банковский офис. Он легко ответил на вопросы, так как знал, что нужно для одобрения кредита. Потом сотрудник банка повернулся к его жене: «А вы где работаете, как долго и сколько зарабатываете?» Гарг был поражен: «Вы видели нашу заявку, знаете, что жена работает в вашем банке, и вся эта информация – в вашем же здании на 9-м этаже в отделе кадров!» Сотрудник ненадолго вышел и, вернувшись, подтвердил: «Действительно!» После этого обещал дать ответ через три недели. «Выглядело это так, будто они никогда не слышали о запросах к базе данных даже в своих собственных системах!» – возмущался Гарг.