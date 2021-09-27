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В США у Better.com получить заём на жилье легче, чем в банке

А сам основатель финтех-стартапа так и не дождался ипотечного кредита
Софья Корепанова
Better.com

В 2012 г. Вишал Гарг был успешным предпринимателем, у него был маленький ребенок и они с женой ждали второго. Жили они в арендованной квартире в Нью-Йорке. Вернувшись однажды с работы, Гарг нарвался на неприятный разговор с владельцем жилья: проверяя, все ли в порядке с квартирой, тот обнаружил рисунок фломастером сына Гарга на стене комнаты. Хозяин ругался и грозил выселением. Взбешенный Гарг решил купить собственную квартиру, чтобы никто не указывал ему, что в ней делать. С ипотекой проблем не возникнет, наивно полагал Гарг: ведь у него был бизнес по выдаче студенческих займов и он считал себя большим специалистом в этом деле. Так началось его знакомство с неудобным и плохо работающим механизмом выдачи ипотеки в США, которое в конце концов привело к основанию стартапа Better.com и сделало его миллиардером.

Вот как сам Гарг описывал свои злоключения в интервью для блога бизнесмена Алехандро Кремедеса. Они с женой нашли заинтересовавшее их объявление и написали агенту недвижимости по электронной почте. Когда два их письма остались без ответа, Гарг провел небольшое расследование и выяснил, кто хозяин приглянувшейся квартиры на восточной стороне Манхэттена. Им оказался менеджер JPMorgan. Гарг узнал адрес его электронной почты и отправил письмо. Тот переслал его своему агенту, и наконец-то супруги смогли посмотреть квартиру. Оказалось, агент не отвечал на электронные послания, потому что не доверял письмам с незнакомых адресов. Гарг поинтересовался: «А нельзя было погуглить мой адрес?» Агент удивился, что такое возможно.

Квартира понравилась. Но, едва услышав об ипотеке, агент попросил показать письмо с предварительным одобрением (pre-approval letter). В нем сообщается, что теоретически банк мог бы дать вам кредит, и может указываться его сумма. Правда, письмо не дает гарантии, что ипотека будет одобрена.

У Гарга были стартапы, активно использующие скоринг. Для проверки клиентов они пользовались данными из доступных источников – кредитных бюро, информации разных банков и т. д. Его стартапы принимают решение за считанные минуты. Гарг не сомневался, что банки, выдающие ипотеку, действуют точно так же. Он заполнил заявку на онлайн-агрегаторе и сайтах нескольких банков и в ответ получил только уверения, что с ним свяжутся. И действительно: на следующий день во время важного совещания посыпались звонки. Люди, представлявшиеся сотрудниками разных банков, требовали у него личные данные – например, номер карты соцобеспечения. Гарг не хотел раскрывать всю эту информацию незнакомцам и просил адрес сайта банка, где можно ввести эти данные. Но все собеседники уверяли его, что такой страницы не существует.

Жена Гарга работала в крупном банке. Там были не самые лучшие условия кредита, но супруги решили для простоты обратиться туда. Их пригласили на полуторачасовое собеседование в разгар рабочего дня: «Мы с женой работаем в четырех кварталах друг от друга, но никогда не обедаем вместе. Мы занятые профессионалы, у нас нет времени», – сетовал Гарг, но тем не менее выделил время на поход в банковский офис. Он легко ответил на вопросы, так как знал, что нужно для одобрения кредита. Потом сотрудник банка повернулся к его жене: «А вы где работаете, как долго и сколько зарабатываете?» Гарг был поражен: «Вы видели нашу заявку, знаете, что жена работает в вашем банке, и вся эта информация – в вашем же здании на 9-м этаже в отделе кадров!» Сотрудник ненадолго вышел и, вернувшись, подтвердил: «Действительно!» После этого обещал дать ответ через три недели. «Выглядело это так, будто они никогда не слышали о запросах к базе данных даже в своих собственных системах!» – возмущался Гарг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных