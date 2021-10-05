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Как датчики 3d Signals​ не дают простаивать станкам

И почему компания хранит данные мониторинга в облаке
Софья Корепанова
Генеральный директор 3d Signals Ариэль Розенфельд / 3d Signals

Израильский стартап 3d Signals вошел в топ-100 пионеров технологии по версии Всемирного экономического форума за то, что старый завод со станками, которые еще помнят Вторую мировую войну, он может приблизить к эпохе четвертой промышленной революции. Буквально за час стартап поставит огромное количество датчиков. Данные с них начнут поступать в облако для контроля и аналитики. В любой части света со смартфона или другого гаджета сотрудник компании увидит, насколько загружено оборудование. Стартап обещает рост общей эффективности оборудования за счет увеличения такой составляющей, как доступность, т. е. доли полезного времени работы оборудования. Разработчики, ссылаясь на примеры из практики клиентов, утверждают, что показатель доступности может увеличиться почти на треть – до 30%.

Например, немецкому производителю инструментов и оборудования для монтажа и эксплуатации трубопроводов Rothenberger предложили срочный заказ на 4 млн евро. Компания строго следовала нормативам и, исходя из них, полагала, что все мощности заняты другими заказами на долгое время вперед. Но перед тем как отказать клиенту, топ-менеджеры удачно присмотрелись к информации с датчиков 3d Signals. Выяснилось, что станки время от времени простаивают без работы – этого как раз хватило, чтобы выполнить срочный заказ и получить дополнительные 4 млн евро, не нарушив сроки по другим заказам.

Другой кейс основан на работе немецкой Samson AG, производящей запорно-регулирующее оборудование: клапаны, заслонки и т. д. В выходные менеджер из дома увидел, что производство отстает от графика. Оказалось, что работник, который должен был трудиться сверхурочно, заболел и не предупредил, что не выйдет на работу. Это не обнаружилось бы раньше понедельника, если бы не датчик, сигнализировавший, что станок не работает. В итоге экстренно вызвали другого рабочего, и срок выполнения контракта не был сорван.

3d Signals видит для себя большие перспективы. По данным компании, в мире работает около 60 млн станков, причем два из трех – старше 15 лет. К сети подключено только 10% существующих станков. Однако долгие годы стартап, основанный еще в 2015 г., предоставлял совсем другой сервис и чуть не закрылся из-за низкого спроса. В 2018 г. его гендиректором стал Ариэль Розенфельд, благодаря которому 3d Signals изменила сферу деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных