Как датчики 3d Signals​ не дают простаивать станкам

Израильский стартап 3d Signals вошел в топ-100 пионеров технологии по версии Всемирного экономического форума за то, что старый завод со станками, которые еще помнят Вторую мировую войну, он может приблизить к эпохе четвертой промышленной революции. Буквально за час стартап поставит огромное количество датчиков. Данные с них начнут поступать в облако для контроля и аналитики. В любой части света со смартфона или другого гаджета сотрудник компании увидит, насколько загружено оборудование. Стартап обещает рост общей эффективности оборудования за счет увеличения такой составляющей, как доступность, т. е. доли полезного времени работы оборудования. Разработчики, ссылаясь на примеры из практики клиентов, утверждают, что показатель доступности может увеличиться почти на треть – до 30%.