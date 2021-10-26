Россия будет контролировать создание «сверхразума»

Рекомендации кодекса рассчитаны на системы искусственного интеллекта, применяемые исключительно в гражданских, невоенных целях, указано в тексте. Участниками отношений в сфере искусственного интеллекта, согласно кодексу, являются отечественные и иностранные разработчики, заказчики, поставщики, операторы систем искусственного интеллекта, регуляторы, а также другие лица, которые могут повлиять на искусственный интеллект. Для реализации положений кодекса будет создана комиссия, в которую войдут представители бизнес-сообщества, науки и госорганов. Кроме того, компании, подписавшие кодекс, должны будут назначить среди своих сотрудников уполномоченных по этике искусственного интеллекта, которые будут контролировать исполнение компанией положений кодекса. А для разбора наиболее спорных вопросов компании будут собирать внутреннюю комиссию по этике в сфере искусственного интеллекта. Согласно кодексу, бизнес будет вести свод наилучших и наихудших практик решения этических вопросов, возникающих в жизненном цикле искусственного интеллекта. Доступ к этому своду будет публичным.