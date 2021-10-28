Как неудачное лекарство сделало Джонни Буфархата миллиардером

Как неудачное лекарство сделало Джонни Буфархата миллиардеромЕго виртуальная модель реальности пригодилась в пандемию
Шесть лет назад врач дал Джонни Буфархату лекарство, после которого у него развилась аллергия практически на все. Буфархат оказался запертым в четырех стенах квартиры своей девушки в Лондоне. Он лишился живого общения с друзьями, прогулок, вообще привычного образа жизни. Соцсети представлялись ему слабым подобием настоящего мира. Тогда Буфархат решил создать собственный виртуальный мир, максимально похожий на настоящий. А потом случилась пандемия и мир оказался в том же положении, что и Буфархат. А его сервис, названный Hopin, стал очень востребованным. В августе этого года в ходе очередного раунда финансирования Hopin получил оценку в $7,75 млрд, а состояние его основателя составило $3,2 млрд. 27-летний Буфархат – один из самых молодых в мире миллиардеров, самостоятельно заработавших свои деньги. Он нашел способ, как улучшить свое физическое состояние, но по-прежнему редко выходит из дома, общается с людьми онлайн и скупает конкурентов по интернету, скрепить сделку рукопожатием ему теперь не дано.
Не то лекарство
Мать Буфархата – сирийка с армянскими корнями, бухгалтер по образованию. Она познакомилась с инженером из Ливана и переехала на его родину. Из-за гражданской войны в Ливане (1975–1990) супруги уехали в Австралию. Там в Сиднее и родился 1 июня 1994 г. Буфархат.
В поисках заработка семья перебралась в Лос-Анджелес, а затем в Дубай, где Буфархат ходил в Американскую академию. Но когда настала пора выбирать магистерскую программу, он предпочел американскому образованию Манчестерский университет в Великобритании. Отчасти потому, что учиться в нем надо было не четыре, а всего три года. А еще потому, что, как он говорил The Times, «в США порой кажется, что вы живете в пузыре, а я хотел чувствовать себя гражданином мира». В Манчестере Буфархат пытался запустить несколько стартапов. Например, приложение под названием Universe, которое давало студентам скидки в ресторанах, если они регистрировались онлайн. Или аналог блог-площадки Medium. Еще был сайт о диетах.
Особого успеха все эти начинания не имели.