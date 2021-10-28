Как неудачное лекарство сделало Джонни Буфархата миллиардером

Шесть лет назад врач дал Джонни Буфархату лекарство, после которого у него развилась аллергия практически на все. Буфархат оказался запертым в четырех стенах квартиры своей девушки в Лондоне. Он лишился живого общения с друзьями, прогулок, вообще привычного образа жизни. Соцсети представлялись ему слабым подобием настоящего мира. Тогда Буфархат решил создать собственный виртуальный мир, максимально похожий на настоящий. А потом случилась пандемия и мир оказался в том же положении, что и Буфархат. А его сервис, названный Hopin, стал очень востребованным. В августе этого года в ходе очередного раунда финансирования Hopin получил оценку в $7,75 млрд, а состояние его основателя составило $3,2 млрд. 27-летний Буфархат – один из самых молодых в мире миллиардеров, самостоятельно заработавших свои деньги. Он нашел способ, как улучшить свое физическое состояние, но по-прежнему редко выходит из дома, общается с людьми онлайн и скупает конкурентов по интернету, скрепить сделку рукопожатием ему теперь не дано.