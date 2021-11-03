Запуск беспилотников по трассе М-11 «Нева» обойдется бюджету в 5,2 млрд рублей

Аналогичная сумма затрат из федерального бюджета указана в материалах Минтранса, посвященных БЛК (есть у «Ведомостей»). Самая большая статья расходов в рамках этого проекта – капитальные затраты на оборудование трассы М-11 «Нева» из Москвы до Санкт-Петербурга, ее протяженность – 669 км. На создание инфраструктуры связи, установку радиометок, строительство центров управления трафиком и перехватывающих парковок предлагается выделить 3 млрд руб. При этом министерство отмечает возможность привлечения частного финансирования капитальных затрат на М-11. 200 млн руб. запрашиваются на разработку программного обеспечения управления беспилотниками, 240 млн руб. – искомые инвестиции на оборудование дороги на участке обхода Твери.