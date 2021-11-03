Запуск беспилотников по трассе М-11 «Нева» обойдется бюджету в 5,2 млрд рублей

Запуск беспилотников по трассе М-11 «Нева» обойдется бюджету в 5,2 млрд рублейПроект призван сократить себестоимость перевозки грузов на 15%
Правительство одобрило выделение 5,2 млрд руб. на инициативу «Беспилотные логистические коридоры» (БЛК), следует из приложения к протоколу заседания у премьера-министра Михаила Мишустина, где были утверждены новые инициативы социально-экономического развития Российской Федерации в 2021–2024 гг. («Ведомости» ознакомились с копией документа). Из этой суммы 4,9 млрд руб. выделено из фонда национального благосостояния (ФНБ) и 300 млн руб. дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Это предельные объемы финансового обеспечения, следует из приложения к протоколу.
Аналогичная сумма затрат из федерального бюджета указана в материалах Минтранса, посвященных БЛК (есть у «Ведомостей»). Самая большая статья расходов в рамках этого проекта – капитальные затраты на оборудование трассы М-11 «Нева» из Москвы до Санкт-Петербурга, ее протяженность – 669 км. На создание инфраструктуры связи, установку радиометок, строительство центров управления трафиком и перехватывающих парковок предлагается выделить 3 млрд руб. При этом министерство отмечает возможность привлечения частного финансирования капитальных затрат на М-11. 200 млн руб. запрашиваются на разработку программного обеспечения управления беспилотниками, 240 млн руб. – искомые инвестиции на оборудование дороги на участке обхода Твери.