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Запуск беспилотников по трассе М-11 «Нева» обойдется бюджету в 5,2 млрд рублей

Проект призван сократить себестоимость перевозки грузов на 15%
Владислав Новый
Для реализации проекта и отработки всех решений со всеми участниками перевозки – от разработчиков технологий, автопроизводителей и оператора дорожной инфраструктуры до перевозчиков и грузоотправителей – сформирован открытый консорциум / Евгений Разумный / Ведомости

Правительство одобрило выделение 5,2 млрд руб. на инициативу «Беспилотные логистические коридоры» (БЛК), следует из приложения к протоколу заседания у премьера-министра Михаила Мишустина, где были утверждены новые инициативы социально-экономического развития Российской Федерации в 2021–2024 гг. («Ведомости» ознакомились с копией документа). Из этой суммы 4,9 млрд руб. выделено из фонда национального благосостояния (ФНБ) и 300 млн руб. дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Это предельные объемы финансового обеспечения, следует из приложения к протоколу.

Аналогичная сумма затрат из федерального бюджета указана в материалах Минтранса, посвященных БЛК (есть у «Ведомостей»). Самая большая статья расходов в рамках этого проекта – капитальные затраты на оборудование трассы М-11 «Нева» из Москвы до Санкт-Петербурга, ее протяженность – 669 км. На создание инфраструктуры связи, установку радиометок, строительство центров управления трафиком и перехватывающих парковок предлагается выделить 3 млрд руб. При этом министерство отмечает возможность привлечения частного финансирования капитальных затрат на М-11. 200 млн руб. запрашиваются на разработку программного обеспечения управления беспилотниками, 240 млн руб. – искомые инвестиции на оборудование дороги на участке обхода Твери.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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