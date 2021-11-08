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Цифровые экосистемы ограничат на уровне подписок

Разработан комплекс мер для устранения рисков навязывания услуг со стороны цифровых экосистем
Владислав Новый
Чтобы не позволять экосистеме оказывать влияние на выбор пользователей, предлагается ввести запрет на «предустановленные галочки» в онлайн-заказах / Depositphotos / PhotoXPress

В автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» разработан комплекс мер для устранения рисков навязывания услуг со стороны цифровых экосистем. Об этом «Ведомостям» сообщил один из консультантов правительства и подтвердил федеральный чиновник. Основная идея разработчиков заключается в том, чтобы убрать риск влияния экосистемы на выбор пользователя путем навязывания определенных товаров и услуг. Эта проблема упоминается в презентации Роспотребнадзора, с которой ознакомились «Ведомости». 

Чтобы не позволять экосистеме оказывать влияние на выбор пользователей, предлагается ввести запрет на «предустановленные галочки» в онлайн-заказах, говорят собеседники «Ведомостей». С помощью галочек клиенту обычно предлагаются сопутствующие услуги и товары экосистемы, ее реклама, а также берется согласие на автоматическое продление подписки на услуги экосистемы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных