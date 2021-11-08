Цифровые экосистемы ограничат на уровне подписок

Цифровые экосистемы ограничат на уровне подписокРазработан комплекс мер для устранения рисков навязывания услуг со стороны цифровых экосистем
В автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» разработан комплекс мер для устранения рисков навязывания услуг со стороны цифровых экосистем. Об этом «Ведомостям» сообщил один из консультантов правительства и подтвердил федеральный чиновник. Основная идея разработчиков заключается в том, чтобы убрать риск влияния экосистемы на выбор пользователя путем навязывания определенных товаров и услуг. Эта проблема упоминается в презентации Роспотребнадзора, с которой ознакомились «Ведомости».
Чтобы не позволять экосистеме оказывать влияние на выбор пользователей, предлагается ввести запрет на «предустановленные галочки» в онлайн-заказах, говорят собеседники «Ведомостей». С помощью галочек клиенту обычно предлагаются сопутствующие услуги и товары экосистемы, ее реклама, а также берется согласие на автоматическое продление подписки на услуги экосистемы.