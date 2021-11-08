Цифровые экосистемы ограничат на уровне подписок

В автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» разработан комплекс мер для устранения рисков навязывания услуг со стороны цифровых экосистем. Об этом «Ведомостям» сообщил один из консультантов правительства и подтвердил федеральный чиновник. Основная идея разработчиков заключается в том, чтобы убрать риск влияния экосистемы на выбор пользователя путем навязывания определенных товаров и услуг. Эта проблема упоминается в презентации Роспотребнадзора, с которой ознакомились «Ведомости».