Цифровые экосистемы призовут к ответу за товары и услуги

В автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» разработаны предложения по расширению ответственности цифровых экосистем за товары и услуги. Об этом «Ведомостям» сообщил консультант правительства и подтвердил федеральный чиновник. Они пояснили, что предлагается обязать экосистему контролировать качество товаров, услуг, а также их соответствие требованиям закона «О защите прав потребителей». Роспотребнадзор предлагается наделить правом инициировать внесудебное ограничение доступа к страницам, содержащим информацию о продаже продукции, не отвечающей требованиям закона. За неисполнение предписаний ведомства о блокировке такой информации на юрлица предлагается налагать штрафные санкции.