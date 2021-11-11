Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке со скидкой 35%

Цифровые экосистемы призовут к ответу за товары и услуги

Им предложено блокировать информацию о незаконных товарах под угрозой штрафов
Владислав Новый
Сейчас правовой статус экосистем не определен, отметил представитель Роспотребнадзора. При этом некоторые крупные площадки, на которых реализуются товары и услуги различных поставщиков, могут быть признаны владельцем товарного агрегатора и за счет этого нести ответственность / Евгений Разумный / Ведомости

В автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» разработаны предложения по расширению ответственности цифровых экосистем за товары и услуги. Об этом «Ведомостям» сообщил консультант правительства и подтвердил федеральный чиновник. Они пояснили, что предлагается обязать экосистему контролировать качество товаров, услуг, а также их соответствие требованиям закона «О защите прав потребителей». Роспотребнадзор предлагается наделить правом инициировать внесудебное ограничение доступа к страницам, содержащим информацию о продаже продукции, не отвечающей требованиям закона. За неисполнение предписаний ведомства о блокировке такой информации на юрлица предлагается налагать штрафные санкции.

Экосистемы могут предлагать потребителю разноплановые услуги одновременно: например, кредиты, продукты питания, медиасервисы и т. д. «Если потребитель, например, получает испорченный йогурт в заказе от курьера одного из сервисов доставки, он может не понимать, кому именно предъявлять претензии», – приводит пример топ-менеджер одной из экосистем. Об эффекте «размытия ответственности» внутри цифровых экосистем говорится и в презентации одного из инициаторов ужесточения регулирования экосистем – Роспотребнадзора.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных