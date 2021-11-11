Цифровые экосистемы призовут к ответу за товары и услуги

Цифровые экосистемы призовут к ответу за товары и услугиИм предложено блокировать информацию о незаконных товарах под угрозой штрафов
В автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» разработаны предложения по расширению ответственности цифровых экосистем за товары и услуги. Об этом «Ведомостям» сообщил консультант правительства и подтвердил федеральный чиновник. Они пояснили, что предлагается обязать экосистему контролировать качество товаров, услуг, а также их соответствие требованиям закона «О защите прав потребителей». Роспотребнадзор предлагается наделить правом инициировать внесудебное ограничение доступа к страницам, содержащим информацию о продаже продукции, не отвечающей требованиям закона. За неисполнение предписаний ведомства о блокировке такой информации на юрлица предлагается налагать штрафные санкции.
Экосистемы могут предлагать потребителю разноплановые услуги одновременно: например, кредиты, продукты питания, медиасервисы и т. д. «Если потребитель, например, получает испорченный йогурт в заказе от курьера одного из сервисов доставки, он может не понимать, кому именно предъявлять претензии», – приводит пример топ-менеджер одной из экосистем. Об эффекте «размытия ответственности» внутри цифровых экосистем говорится и в презентации одного из инициаторов ужесточения регулирования экосистем – Роспотребнадзора.