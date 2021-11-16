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Unity покупает студию, создавшую спецэффекты для «Властелина колец» и «Аватара»

Но компания ищет клиентов не только в игровой индустрии
Софья Корепанова
Гендиректор Unity Software Джон Ричителло / Steve Jennings / Getty Images via AFP

Спецэффекты, похожие на те, которыми пользовался режиссер Питер Джексон, вскоре станут доступными многим создателям видеоигр. Новозеландскую студию Weta Digital, создававшую с 1993 г. спецэффекты для «Властелина колец», «Аватара» и лент многих других известных режиссеров, включая сериал «Игра престолов», покупает компания Unity Software. Ее гендиректор Джон Ричителло давно увлекается кино и просто не мог упустить шанс («когда я был ребенком, я хотел иметь возможность делать то, что делает Питер Джексон»). Теперь Ричителло собирается сделать библиотеку Weta Digital и ее инструменты доступными для всех своих клиентов. Unity – технологическая компания, которая облегчает процесс создания видеоигр: разработчики пользуются ее решениями вместо того, чтобы писать с нуля свои. А движок Unity позволяет выпустить игру практически на любой платформе – от смартфона до игровой консоли.

Правда, в результате сделки на $1,63 млрд Unity достались не все активы студии, среди акционеров которой сам Питер Джексон. 275 программистов и большая часть интеллектуальной собственности перейдут Unity, но художники по спецэффектам уходят в новую компанию – Weta FX, контроль за которой сохранит Джексон, а руководить ею будет нынешний гендиректор Weta Digital Прем Аккараджу. Ричителло надеется, что Weta FX станет крупнейшим клиентом его компании в сфере медиа и развлечений.

Это поглощение – крупнейшее в истории Unity. О нем компания объявила одновременно с раскрытием результатов III квартала. Он стал 12-м подряд, когда выручка выросла не менее чем на 30% год к году. В июле – сентябре она составила $286,3 млн, а за весь год Unity прогнозирует продажи в $1,1 млрд. Хотя, как отмечает интернет-издание Money Inc., компания еще ни разу не показывала чистую прибыль по итогам года, тратя средства на быстрый рост.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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