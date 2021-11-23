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Как стартапер из Москвы стал топ-менеджером Google и создал мобильную версию YouTube

Жизнь и карьера в Калифорнии Андрея Дороничева
Валерия Бородина
Личный архив

39-летний москвич Андрей Дороничев в качестве менеджера по продукту Google разработал мобильное приложение для YouTube, которое произвело фурор на IT-рынке: за 2010 г. количество просмотров видео на мобильных устройствах выросло на 160%, видеохостинг получал 100 млн мобильных просмотров в день (столько же было у веб-сайта YouTube в год сделки с Google). После чего карьера Андрея пошла в гору. Он переехал из Лондона в штаб-квартиру Google в Калифорнию, где возглавил весь мобильный YouTube. В общей сложности проработал в компании 14 лет. За которые вырос до должности директора по продукту и запустил несколько успешных проектов компании. Как россиянину построить топовую карьеру за рубежом?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных