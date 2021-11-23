39-летний москвич Андрей Дороничев в качестве менеджера по продукту Google разработал мобильное приложение для YouTube, которое произвело фурор на IT-рынке: за 2010 г. количество просмотров видео на мобильных устройствах выросло на 160%, видеохостинг получал 100 млн мобильных просмотров в день (столько же было у веб-сайта YouTube в год сделки с Google). После чего карьера Андрея пошла в гору. Он переехал из Лондона в штаб-квартиру Google в Калифорнию, где возглавил весь мобильный YouTube. В общей сложности проработал в компании 14 лет. За которые вырос до должности директора по продукту и запустил несколько успешных проектов компании. Как россиянину построить топовую карьеру за рубежом?