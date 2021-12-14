Хакерская группировка успешно атаковала корсчет банка в ЦБ впервые с 2018 года

Хакерская группировка успешно атаковала корсчет банка в ЦБ впервые с 2018 годаТакие хищения сейчас маловероятны, но возможны
Впервые за три года специалисты компании в области кибербезопасности Group-IB выявили успешную атаку на систему межбанковских переводов АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента Банка России). Об этом говорится в новом отчете компании, посвященном анализу актуальных киберугроз для банков и финансовых организаций за второе полугодие 2020 г. – первое полугодие 2021 г. На какой именно банк была совершена атака и сумму хищения в Group-IB не раскрывают, но представитель компании уточнил «Ведомостям», что это была крупнейшая сумма за последние годы, выведенная таким путем.
Представитель Банка России подтвердил, что регулятору известно об инциденте и по итогам разбора его причин до участников информационного обмена «доведен соответствующий информационный бюллетень ФинЦЕРТ».
Система АРМ КБР позволяет банкам проводить платежи с ЦБ через открытые у него корсчета. Мошенникам удалось подделать часть файлов, когда банк отправлял платежи в ЦБ, в результате средства с корсчета банка осели на счетах злоумышленников.