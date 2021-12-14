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Хакерская группировка успешно атаковала корсчет банка в ЦБ впервые с 2018 года

Такие хищения сейчас маловероятны, но возможны
Наталья Заруцкая Вадим Арапов
Сотрудники службы безопасности банков считают, что сейчас похитить деньги через систему обмена сообщений с ЦБ трудно / Евгений Разумный / Ведомости

Впервые за три года специалисты компании в области кибербезопасности Group-IB выявили успешную атаку на систему межбанковских переводов АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента Банка России). Об этом говорится в новом отчете компании, посвященном анализу актуальных киберугроз для банков и финансовых организаций за второе полугодие 2020 г. – первое полугодие 2021 г. На какой именно банк была совершена атака и сумму хищения в Group-IB не раскрывают, но представитель компании уточнил «Ведомостям», что это была крупнейшая сумма за последние годы, выведенная таким путем.

Представитель Банка России подтвердил, что регулятору известно об инциденте и по итогам разбора его причин до участников информационного обмена «доведен соответствующий информационный бюллетень ФинЦЕРТ».

Система АРМ КБР позволяет банкам проводить платежи с ЦБ через открытые у него корсчета. Мошенникам удалось подделать часть файлов, когда банк отправлял платежи в ЦБ, в результате средства с корсчета банка осели на счетах злоумышленников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных