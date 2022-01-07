Как регуляторы наказывали IT-гигантов в 2021 году

Как регуляторы наказывали IT-гигантов в 2021 годуШтрафы были рекордными
В 2021 г. российские регуляторы проявили невиданную до сих пор жесткость в отношении IT-гигантов – их стали наказывать как за злоупотребление доминирующим положением, так и за неудаление запрещенной информации. Общий объем штрафов с иностранных IT-компаний за нарушения превысил 11 млрд руб.
13 апреля 2021 г. стал черным вторником для инвесторов «Яндекса». Акции компании на Московской бирже в тот день вечером подешевели на 6,55%. Капитализация IT-гиганта в моменте сократилась более чем на 106 млрд руб. – до 1,469 трлн руб. – минимума с ноября 2020 г. Более 3,8 млн акций «Яндекса» на 17,7 млрд руб. сменили владельцев. Объем торгов на NASDAQ превысил 13,4 млн акций «Яндекса» на $807 млн. Такой была реакция инвесторов на действия Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Она последовала за объявлением о возбуждении дела в отношении «Яндекса». ФАС заподозрила компанию в дискриминации сторонних сервисов в своей поисковой системе.
Претензии к «Яндексу» со стороны ФАС не были вдруг открывшейся тайной. В феврале этого года служба выдала предупреждение «Яндексу» по жалобе нескольких заявителей, среди которых были онлайн-кинотеатр ivi, сервисы Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС. У «Яндекса» было два месяца для устранения нарушений. Незадолго до истечения этого срока «Яндекс» обратился в ФАС с ходатайством о продлении срока и якобы даже получил обнадеживающий сигнал от регулятора. Но служба открыла дело, заподозрив компанию в нарушении, которое грозит «Яндексу» оборотным штрафом.
«Яндекс» оспорил действия службы, но параллельно приступил к исполнению требований регулятора, предоставив партнерам дополнительные инструменты для попадания в поисковую выдачу. Сейчас ФАС и «Яндекс» готовятся к заключению мирового соглашения. Ожидается, что оно будет утверждено судом в следующем году. Возможный штраф по этому и другим делам «Яндекс» оценил в пределах $60,5 млн или 4,4 млрд руб.
26 апреля этого года ФАС наложила оборотный штраф на Apple в размере $12 млн – это более 906 млн руб. Решение было принято в результате разбирательства по жалобе «Лаборатории Касперского» об ограничении приложений «родительского контроля» в iOS. Еще одно дело по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений для iOS ФАС завела на Apple в октябре. Оно касается ограничений для разработчиков приложений – им запрещено сообщать пользователям о способах оплаты вне App Store. ФАС предписала Apple устранить эти ограничения, но компания навстречу не пошла и сейчас оспаривает действия ФАС в судах.
26 августа ФАС наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб. Решение стало кульминацией разбирательства, инициированного организацией малого и среднего бизнеса «Опора России» в феврале 2019 г. Как считают в ФАС, это решение должно привести к снижению цен в Booking.com. Сервис бронирования также оспаривает действия службы в суде.
Рекорд Booking.com по размеру штрафа для IT-компаний продержался почти до конца года. 24 декабря суд наложил на Google оборотный штраф в 7,2 млрд руб. за нарушение закона об информации по иску Роскомнадзора. В тот же день за аналогичное нарушение суд на 1,9 млрд руб. оштрафовал компанию Meta Platforms (владеет Facebook, WhatsApp и Instagram). Роскомнадзор предупредил Google и Meta Platforms о грозящих новых оборотных штрафах за неудаление противоправной информации.
Помимо этого Google грозит оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства. ФАС 19 апреля заподозрила компанию в доминировании на рынке сервисов видеохостинга YouTube. По версии ФАС, этому способствуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила YouTube, которые приводят к внезапным блокировкам и удалениям аккаунтов пользователей. Жалобы в отношении Google направила РОЦИТ. В июне в дело вошел третий участник – футбольный клуб «Ахмат» из города Грозный. Администрация YouTube заблокировала аккаунт «Ахмат» в январе 2021 г., объяснив это санкциями минфина США. Рассмотрение дела продолжится в следующем году.
Все же 2021 год можно считать относительно спокойным для IT-отрасли, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. С учетом того, что VK со сменой акционеров стал еще ближе к государству, основной этап регулирования пришелся на 2019 г., когда была изменена структура управления «Яндексом». «С тех пор как изменилась структура управления «Яндексом», мне кажется, серьезные наезды [государства на компании отрасли] в целом прекратились», – полагает он. В 2022 г. ожидается вступление в силу закона, который обязывает иностранные интернет-сервисы плотнее взаимодействовать с государством. Это также поможет наладить контакты этих компаний с ФАС, полагает бывший сотрудник антимонопольной службы.