Как регуляторы наказывали IT-гигантов в 2021 году

Все же 2021 год можно считать относительно спокойным для IT-отрасли, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. С учетом того, что VK со сменой акционеров стал еще ближе к государству, основной этап регулирования пришелся на 2019 г., когда была изменена структура управления «Яндексом». «С тех пор как изменилась структура управления «Яндексом», мне кажется, серьезные наезды [государства на компании отрасли] в целом прекратились», – полагает он. В 2022 г. ожидается вступление в силу закона, который обязывает иностранные интернет-сервисы плотнее взаимодействовать с государством. Это также поможет наладить контакты этих компаний с ФАС, полагает бывший сотрудник антимонопольной службы.