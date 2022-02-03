Компания ВТБ и «Ростелекома» создаст 3D-карту России

Компания ВТБ и «Ростелекома» создаст 3D-карту РоссииВ нее планируется включить съемки внутри помещений
Компания «Платформа больших данных» (Platforma, принадлежит структурам ВТБ и «Ростелекома») инвестирует более 250 млн руб. в проект пространственных данных. Об этом говорится в сообщении Platforma, поступившем в «Ведомости».
Проект предусматривает фотографирование территорий с помощью высокопроизводительных беспилотников, а также сканирование внутри помещений с помощью смартфонов и лидаров.
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