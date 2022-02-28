После начала спецоперации на Украине Россия подверглась беспрецедентным кибератакам

После начала спецоперации на Украине Россия подверглась беспрецедентным кибератакамБольшинство DDoS-диверсий носит любительский характер
Сообщения о массовых DDoS-атаках на веб-сервисы российских госорганов и СМИ начали появляться с 25 февраля. Уже на следующий день российское Министерство цифрового развития заявило о «беспрецедентном масштабе кибератак». В частности, ряд кибератак осуществлялся на сайт «Госуслуги». Также с перебоями функционировал сайт Кремля, сообщал журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. О неполадках в работе сайта сообщали «Роскосмос» и другие ведомства.
Всего Минцифры зафиксировало «более 50 DDoS-атак (вид киберугрозы, при которой злоумышленники осуществляют лавинообразный поток запросов к одному ресурсу, чем выводят его из строя. – «Ведомости») мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал «Госуслуг», отмечал представитель ведомства. Представитель Роскомнадзора не ответил на запрос «Ведомостей», сайт службы был также недоступен вечером 27 февраля.