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После начала спецоперации на Украине Россия подверглась беспрецедентным кибератакам

Большинство DDoS-диверсий носит любительский характер
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анна Нараева
Всего Минцифры зафиксировало «более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал «Госуслуги» / Евгений Разумный / Ведомости

Сообщения о массовых DDoS-атаках на веб-сервисы российских госорганов и СМИ начали появляться с 25 февраля. Уже на следующий день российское Министерство цифрового развития заявило о «беспрецедентном масштабе кибератак». В частности, ряд кибератак осуществлялся на сайт «Госуслуги». Также с перебоями функционировал сайт Кремля, сообщал журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. О неполадках в работе сайта сообщали «Роскосмос» и другие ведомства.

Всего Минцифры зафиксировало «более 50 DDoS-атак (вид киберугрозы, при которой злоумышленники осуществляют лавинообразный поток запросов к одному ресурсу, чем выводят его из строя. – «Ведомости») мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал «Госуслуг», отмечал представитель ведомства. Представитель Роскомнадзора не ответил на запрос «Ведомостей», сайт службы был также недоступен вечером 27 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных