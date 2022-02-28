После начала спецоперации на Украине Россия подверглась беспрецедентным кибератакам

Сообщения о массовых DDoS-атаках на веб-сервисы российских госорганов и СМИ начали появляться с 25 февраля. Уже на следующий день российское Министерство цифрового развития заявило о «беспрецедентном масштабе кибератак». В частности, ряд кибератак осуществлялся на сайт «Госуслуги». Также с перебоями функционировал сайт Кремля, сообщал журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. О неполадках в работе сайта сообщали «Роскосмос» и другие ведомства.