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В России предложили разрешить расплачиваться с программистами криптовалютой

Сейчас такие расчеты запрещает закон о цифровых финактивах
Марина Тюняева (Бочкарёва) Наталья Заруцкая
Сейчас Минфин и ЦБ России кардинально расходятся в позициях относительно легализации криптовалютного оборота в стране / Евгений Разумный / Ведомости

На фоне ужесточения западных санкций против России власти начали обсуждать альтернативные способы трансграничных платежей, в том числе с использованием криптовалют. Сейчас закон о цифровых финансовых активах запрещает использовать криптовалюты в качестве средства оплаты товаров и услуг.

В ходе круглого стола в ЦИК «Единой России» с участием представителей правительства и ЦБ глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев предложил идею разрешить расчеты в криптовалюте при оплате услуг по IT-разработке. Об этом он заявил, отвечая на вопрос члена комитета по информтехнологиям Госдумы Антона Горелкина. Депутата интересовало, «можно ли в сегодняшней ситуации рассматривать криптовалюты как альтернативный, независимый механизм трансграничных платежей для бизнеса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных