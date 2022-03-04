В России предложили разрешить расплачиваться с программистами криптовалютой

В России предложили разрешить расплачиваться с программистами криптовалютойСейчас такие расчеты запрещает закон о цифровых финактивах
На фоне ужесточения западных санкций против России власти начали обсуждать альтернативные способы трансграничных платежей, в том числе с использованием криптовалют. Сейчас закон о цифровых финансовых активах запрещает использовать криптовалюты в качестве средства оплаты товаров и услуг.
В ходе круглого стола в ЦИК «Единой России» с участием представителей правительства и ЦБ глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев предложил идею разрешить расчеты в криптовалюте при оплате услуг по IT-разработке. Об этом он заявил, отвечая на вопрос члена комитета по информтехнологиям Госдумы Антона Горелкина. Депутата интересовало, «можно ли в сегодняшней ситуации рассматривать криптовалюты как альтернативный, независимый механизм трансграничных платежей для бизнеса».