В России предложили разрешить расплачиваться с программистами криптовалютой

В ходе круглого стола в ЦИК «Единой России» с участием представителей правительства и ЦБ глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев предложил идею разрешить расчеты в криптовалюте при оплате услуг по IT-разработке. Об этом он заявил, отвечая на вопрос члена комитета по информтехнологиям Госдумы Антона Горелкина. Депутата интересовало, «можно ли в сегодняшней ситуации рассматривать криптовалюты как альтернативный, независимый механизм трансграничных платежей для бизнеса».