Российские компании столкнулись с риском дефолтов из-за приостановки торгов на бирже

«Яндекс», материнская компания которого Yandex N. V. расположена в нидерландском Амстердаме, в заявлении описал возможные риски для себя в условиях санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине. В заявлении говорится, что, если все держатели ее облигаций класса А с доходностью 0,25% и погашением в 2025 г. на общую сумму $1,25 млрд 4 марта потребуют их погасить, компания не сможет расплатиться по всем требованиям.