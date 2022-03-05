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Российские компании столкнулись с риском дефолтов из-за приостановки торгов на бирже

Первыми о проблеме объявили «Яндекс» и Ozon
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Финансовых результатов по итогам 2021 г. OZON пока не публиковала, раскрыв только общий объем оборота товаров и услуг: этот показатель вырос более чем вдвое – до 445 млрд руб. / Максим Стулов / Ведомости

Крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс» сообщила о невозможности расплатиться со всеми держателями облигаций компании, если все они в пятницу 4 марта воспользуются правом требования выкупа по выпуску облигаций на $1,25 млрд. Позже о перспективе «технического дефолта по облигациям» после 8 марта сообщила другая крупная отечественная интернет-компания – Ozon.

«Яндекс», материнская компания которого Yandex N. V. расположена в нидерландском Амстердаме, в заявлении описал возможные риски для себя в условиях санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине. В заявлении говорится, что, если все держатели ее облигаций класса А с доходностью 0,25% и погашением в 2025 г. на общую сумму $1,25 млрд 4 марта потребуют их погасить, компания не сможет расплатиться по всем требованиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных