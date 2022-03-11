Правительство не отменяет ответственность за пиратский софт из недружественных стран

Правительство не отменяет ответственность за пиратский софт из недружественных странНо вместо этого могут быть введены принудительные лицензии на западное ПО
Правительство отказалось от предложения отменить ответственность за использование не лицензированного в России программного обеспечения (ПО), если оно принадлежит правообладателям из стран, поддержавших санкции против России. Эта норма предлагалась еще в начале марта, но в версии плана антикризисных мер правительства от 9 марта, с которой ознакомились «Ведомости», ее нет.
В последней известной версии плана действительно стоит «введение механизма принудительного лицензирования» для ПО (законопроект предлагается подготовить к 28 марта), а также отмена компенсаций иностранным компаниям из стран-санкционеров «за использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в порядке принудительного лицензирования».
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