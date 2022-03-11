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Правительство не отменяет ответственность за пиратский софт из недружественных стран

Но вместо этого могут быть введены принудительные лицензии на западное ПО
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Законодательство предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за использование пиратского софта / Евгений Разумный / Ведомости

Правительство отказалось от предложения отменить ответственность за использование не лицензированного в России программного обеспечения (ПО), если оно принадлежит правообладателям из стран, поддержавших санкции против России. Эта норма предлагалась еще в начале марта, но в версии плана антикризисных мер правительства от 9 марта, с которой ознакомились «Ведомости», ее нет.

В последней известной версии плана действительно стоит «введение механизма принудительного лицензирования» для ПО (законопроект предлагается подготовить к 28 марта), а также отмена компенсаций иностранным компаниям из стран-санкционеров «за использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в порядке принудительного лицензирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных