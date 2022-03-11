Правительство не отменяет ответственность за пиратский софт из недружественных стран

Правительство отказалось от предложения отменить ответственность за использование не лицензированного в России программного обеспечения (ПО), если оно принадлежит правообладателям из стран, поддержавших санкции против России. Эта норма предлагалась еще в начале марта, но в версии плана антикризисных мер правительства от 9 марта, с которой ознакомились «Ведомости», ее нет.