Российский IТ-холдинг теряет связь с Microsoft

17 марта пользователи VK начали жаловаться на неработающий инструмент просмотра файлов, прикрепленных к письмам в почтовом клиенте Mail.ru. Соответствующие сообщения на момент публикации были размещены на сервисе «Ответы», который входит в VK. «Это произошло после того, как Microsoft отключил почте Mail.ru доступ к своим серверам, из-за чего пользователи лишились возможности просматривать вложения из писем», – рассказал «Ведомостям» сотрудник компании, принимавшей участие в восстановлении сервиса.