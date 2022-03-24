Российский IТ-холдинг теряет связь с Microsoft

Российский IТ-холдинг теряет связь с MicrosoftVK переводит почтовый сервис на отечественные решения
17 марта пользователи VK начали жаловаться на неработающий инструмент просмотра файлов, прикрепленных к письмам в почтовом клиенте Mail.ru. Соответствующие сообщения на момент публикации были размещены на сервисе «Ответы», который входит в VK. «Это произошло после того, как Microsoft отключил почте Mail.ru доступ к своим серверам, из-за чего пользователи лишились возможности просматривать вложения из писем», – рассказал «Ведомостям» сотрудник компании, принимавшей участие в восстановлении сервиса.
«Наш партнер столкнулся с техническими сложностями, и мы работаем над новым решением вместе с компанией «МойОфис», чтобы пользователи могли и дальше использовать привычную функциональность», – сообщил «Ведомостям» представитель VK. Говорить о деталях сотрудничества он отказался.