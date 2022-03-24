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Российский IТ-холдинг теряет связь с Microsoft

VK переводит почтовый сервис на отечественные решения
Марина Тюняева (Бочкарёва) Владислав Новый
Приостановление работы крупных иностранных платформ типа Microsoft открывает двери отечественному ПО / Jens Wolf / Picture Alliance via Getty Images

17 марта пользователи VK начали жаловаться на неработающий инструмент просмотра файлов, прикрепленных к письмам в почтовом клиенте Mail.ru. Соответствующие сообщения на момент публикации были размещены на сервисе «Ответы», который входит в VK. «Это произошло после того, как Microsoft отключил почте Mail.ru доступ к своим серверам, из-за чего пользователи лишились возможности просматривать вложения из писем», – рассказал «Ведомостям» сотрудник компании, принимавшей участие в восстановлении сервиса.

«Наш партнер столкнулся с техническими сложностями, и мы работаем над новым решением вместе с компанией «МойОфис», чтобы пользователи могли и дальше использовать привычную функциональность», – сообщил «Ведомостям» представитель VK. Говорить о деталях сотрудничества он отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных