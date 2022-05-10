На кибергигиену чиновников и граждан потратят 600 млн рублей

Минцифры займется повышением цифровой грамотности госслужащих и рядовых граждан. Это следует из проекта постановления ведомства, опубликованного на портале нормативно-правовых актов 29 апреля. В рамках программы в 2023 г. для госслужащих должен быть запущен специализированный сервис с курсом повышения киберграмотности, до и после курса чиновники будут обязаны пройти тестирование. Кроме того, для них будут проводить учебные тренировки с применением фишинговых атак.