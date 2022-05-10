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На кибергигиену чиновников и граждан потратят 600 млн рублей

Подрядчиком программы станет Петербургский госуниверситет телекоммуникаций
Анастасия Курашева
На кибергигиену чиновников и граждан потратят 600 млн рублей / Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры займется повышением цифровой грамотности госслужащих и рядовых граждан. Это следует из проекта постановления ведомства, опубликованного на портале нормативно-правовых актов 29 апреля. В рамках программы в 2023 г. для госслужащих должен быть запущен специализированный сервис с курсом повышения киберграмотности, до и после курса чиновники будут обязаны пройти тестирование. Кроме того, для них будут проводить учебные тренировки с применением фишинговых атак.

Как поясняют авторы законопроекта, программа кибергигиены должна формировать «устойчивое безопасное поведение» при использовании IT-технологий и повышать «осведомленность в вопросах информационной безопасности». Это должно помочь человеку не стать жертвой киберугроз и уменьшить свой цифровой след. Программа также будет включать публикацию познавательного и развлекательного контента, новостей, рассчитанных на широкие слои населения, а также информационных материалов на внутренних порталах и ресурсах государственных органов, рассчитанных на госслужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных