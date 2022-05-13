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Госкомпании ищут в Китае производителей отдельных электронных компонентов

Закупка готового оборудования затруднена из-за использования в нем технологий из США
Екатерина Кинякина
Китайские компании в любом случае будут стремиться продавать не отдельные компоненты, а готовые узлы, так как это для них выгоднее / PIXABAY

Российские госкомпании ищут способы обхода американских санкций, ограничивающих закупку иностранного электронного оборудования, и ведут переговоры с китайскими производителями о приобретении комплектующих напрямую. В таких решениях заинтересованы, в частности, госкорпорация «Ростех» и несколько других крупных госкомпаний, рассказали «Ведомостям» два источника в российских компаниях с рынка микроэлектроники и сотрудники двух госкомпаний.

Представитель «Ростеха» информацию о планах по закупке комплектующих у китайских производителей опровергает, воздерживаясь от дополнительных комментариев. Но, по словам собеседника, близкого к «Ростеху», госкорпорация действительно рассматривает различные варианты обхода санкций, в том числе и закупку отдельных комплектующих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных