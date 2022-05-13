Госкомпании ищут в Китае производителей отдельных электронных компонентов

Госкомпании ищут в Китае производителей отдельных электронных компонентовЗакупка готового оборудования затруднена из-за использования в нем технологий из США
Российские госкомпании ищут способы обхода американских санкций, ограничивающих закупку иностранного электронного оборудования, и ведут переговоры с китайскими производителями о приобретении комплектующих напрямую. В таких решениях заинтересованы, в частности, госкорпорация «Ростех» и несколько других крупных госкомпаний, рассказали «Ведомостям» два источника в российских компаниях с рынка микроэлектроники и сотрудники двух госкомпаний.
Представитель «Ростеха» информацию о планах по закупке комплектующих у китайских производителей опровергает, воздерживаясь от дополнительных комментариев. Но, по словам собеседника, близкого к «Ростеху», госкорпорация действительно рассматривает различные варианты обхода санкций, в том числе и закупку отдельных комплектующих.