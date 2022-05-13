Регуляторы не хотят снижать стоимость sms-оповещений для банков

Банк России отказался решать вопрос со снижением стоимости sms, которые банки отправляют клиентам в качестве уведомлений об операциях вместо push-уведомлений. Позиция ЦБ строится на том, что такие тарифы операторы связи устанавливают самостоятельно, они не подлежат госрегулированию. Похожие ответы дали Минцифры и ФАС. Об этом говорится в ответах регуляторов (есть в распоряжении «Ведомостей») на письмо Ассоциации банков России (АБР), которое она отправляла еще в конце марта.