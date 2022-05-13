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Регуляторы не хотят снижать стоимость sms-оповещений для банков

Эти тарифы операторы связи устанавливают сами, и они не подлежат госрегулированию
Наталья Заруцкая Анастасия Курашева
Российский рынок sms-рассылок оценивается в 100 млрд руб. / Евгений Разумный / Ведомости

Банк России отказался решать вопрос со снижением стоимости sms, которые банки отправляют клиентам в качестве уведомлений об операциях вместо push-уведомлений. Позиция ЦБ строится на том, что такие тарифы операторы связи устанавливают самостоятельно, они не подлежат госрегулированию. Похожие ответы дали Минцифры и ФАС. Об этом говорится в ответах регуляторов (есть в распоряжении «Ведомостей») на письмо Ассоциации банков России (АБР), которое она отправляла еще в конце марта.

АБР предлагала рассмотреть возможность ограничения на нормативно-правовом уровне стоимости sms, которые кредитные организации обязаны направлять клиентам в соответствии с законодательством. Ассоциация предлагала установить тариф на уровне 0,5–1 руб. за сообщение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных