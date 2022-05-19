Покупатели российского ПО смогут платить меньше налогов

Покупатели российского ПО смогут платить меньше налоговДля разработчиков и покупателей отечественных программ введут новые льготы
Госдума 19 мая приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс», который позволит снизить налоговую нагрузку для компаний, создающих или использующих российское ПО и оборудование. Документ опубликован в электронной базе законопроектов Думы.
Поправки разрешают компаниям применять к основной норме амортизации IT-продуктов повышающий коэффициент, но не выше 3. Его можно будет применять к основным средствам, входящим в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП), и к нематериальным активам, т. е. к исключительным правам на программное обеспечение и базы данных из реестра российского ПО, указано в документе.
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