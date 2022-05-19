Покупатели российского ПО смогут платить меньше налогов

Поправки разрешают компаниям применять к основной норме амортизации IT-продуктов повышающий коэффициент, но не выше 3. Его можно будет применять к основным средствам, входящим в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП), и к нематериальным активам, т. е. к исключительным правам на программное обеспечение и базы данных из реестра российского ПО, указано в документе.