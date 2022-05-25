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Покупатели отечественной электроники останутся без госсубсидий

Сквозные проекты в электронике оказались неэффективными и будут пересматриваться
Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

Механизм финансирования сквозных проектов по электронике будет пересмотрен. Об этом «Ведомостям» рассказал топ-менеджер одной из госкомпаний и подтвердил участник рынка микроэлектроники. По новым правилам на внедрение отечественного оборудования компании будут получать не субсидии, а кредиты, рассказал один из них. Изменения могут коснуться также сроков, целевых показателей и объемов финансирования сквозных проектов, уточнил сотрудник госкорпорации, вовлеченной в их реализацию.

Механизм сквозных проектов предусматривает совместную работу представителей нескольких отраслей над электронной продукцией для импортозамещения. Для их реализации в марте 2021 г. в Минцифры был создан дополнительный департамент, сейчас его курирует замминистра Андрей Заренин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных