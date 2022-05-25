Покупатели отечественной электроники останутся без госсубсидий

Механизм финансирования сквозных проектов по электронике будет пересмотрен. Об этом «Ведомостям» рассказал топ-менеджер одной из госкомпаний и подтвердил участник рынка микроэлектроники. По новым правилам на внедрение отечественного оборудования компании будут получать не субсидии, а кредиты, рассказал один из них. Изменения могут коснуться также сроков, целевых показателей и объемов финансирования сквозных проектов, уточнил сотрудник госкорпорации, вовлеченной в их реализацию.