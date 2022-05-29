Механизм блокировок в интернете может стать полностью превентивным

Механизм блокировок в интернете может стать полностью превентивнымТакую инициативу предложила глава Лиги безопасного интернета
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина предложила изменить механизм блокировок в интернете, расширив перечень запрещенного контента и сделав сами по себе эти блокировки «превентивными». Свою инициативу эксперт выдвинула на заседании в палате в пятницу, 27 мая. Встреча была посвящена борьбе с деструктивным контентом в интернете.
Для реализации инициативы потребуется внести поправки в законы «Об информации» (№ 149-ФЗ) и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (№ 436-ФЗ), пояснила Мизулина. «Иного пути у нас абсолютно нет, иначе нас захлестнет потоком деструктивной информации, которая окружает и детей, и подростков каждый день, не только в пространстве социальных сетей, но и в других медиа», – резюмировала она.