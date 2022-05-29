Механизм блокировок в интернете может стать полностью превентивным

Для реализации инициативы потребуется внести поправки в законы «Об информации» (№ 149-ФЗ) и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (№ 436-ФЗ), пояснила Мизулина. «Иного пути у нас абсолютно нет, иначе нас захлестнет потоком деструктивной информации, которая окружает и детей, и подростков каждый день, не только в пространстве социальных сетей, но и в других медиа», – резюмировала она.