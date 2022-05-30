Киев использовал против России новый принцип кибератак

Умышленный перехват трафика может вызвать нарушения в его маршрутизации и увеличение задержек – вплоть до полной сетевой недоступности ресурса, объясняет гендиректор StormWall. По словам Хантимирова, BGP Hijacking равноценно использованию других инструментов для организации кибератак, каждый из которых является нарушением этических норм в сети. Лямин с ним согласен. Такие нормы прописаны ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами – НКО, созданной в 1998 г. для регулирования вопросов функционирования интернета), добавил Хантимиров. В частности, подобная атака была проведена на один из российских банков, рассказывает эксперт. Крупный киевский провайдер начал отправлять другим провайдерам инструкцию отбрасывать весь трафик на определенный IP, а не передавать его по назначению. «Хотя большинство провайдеров не принимают такой анонс (маршрутную информацию), некоторые начали его принимать и распространять дальше. В итоге из половины локаций сайт [банка] был недоступен просто потому, что он «блекхолился», пакеты отбрасывались», – объясняет Хантимиров.