Минстрой ищет дополнительные средства на развитие «Умных городов»

Согласно действующему паспорту проекта на сайте Минстроя, с 2018 до 2024 г. на него запланировано выделить 13 млрд руб. с ежегодным финансированием более чем 2 млрд руб. Стандарт «Умного города» – это рамочный документ, который определяет реализацию мероприятий, направленных на цифровую трансформацию городского хозяйства и системы управления. Первая версия данного стандарта появилась еще в 2018 г. и включала всего восемь направлений. В новом стандарте количество направлений было расширено.