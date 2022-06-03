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Минстрой ищет дополнительные средства на развитие «Умных городов»

Функциональных требований к проекту ведомство пока не представило, отмечают эксперты
Екатерина Кинякина Марина Тюняева (Бочкарёва)
Минстрой ищет дополнительные средства на развитие проекта «Умный город» / Евгений Разумный / Ведомости

Минстрой прорабатывает возможность увеличения финансирования ведомственного проекта «Умный город», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к министерству. Об этом также слышал собеседник в крупной российской компании, занимающейся технологическим оснащением городской среды. По его информации, увеличение связано с обновлением в мае стандарта «Умного города». По его оценке, расширение перечня обязательных технологий потребует роста финансирования не менее чем на 50%.

Согласно действующему паспорту проекта на сайте Минстроя, с 2018 до 2024 г. на него запланировано выделить 13 млрд руб. с ежегодным финансированием более чем 2 млрд руб. Стандарт «Умного города» – это рамочный документ, который определяет реализацию мероприятий, направленных на цифровую трансформацию городского хозяйства и системы управления. Первая версия данного стандарта появилась еще в 2018 г. и включала всего восемь направлений. В новом стандарте количество направлений было расширено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных