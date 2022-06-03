Минстрой ищет дополнительные средства на развитие «Умных городов»Функциональных требований к проекту ведомство пока не представило, отмечают эксперты
Минстрой прорабатывает возможность увеличения финансирования ведомственного проекта «Умный город», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к министерству. Об этом также слышал собеседник в крупной российской компании, занимающейся технологическим оснащением городской среды. По его информации, увеличение связано с обновлением в мае стандарта «Умного города». По его оценке, расширение перечня обязательных технологий потребует роста финансирования не менее чем на 50%.
Согласно действующему паспорту проекта на сайте Минстроя, с 2018 до 2024 г. на него запланировано выделить 13 млрд руб. с ежегодным финансированием более чем 2 млрд руб. Стандарт «Умного города» – это рамочный документ, который определяет реализацию мероприятий, направленных на цифровую трансформацию городского хозяйства и системы управления. Первая версия данного стандарта появилась еще в 2018 г. и включала всего восемь направлений. В новом стандарте количество направлений было расширено.