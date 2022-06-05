Технологию распознавания речи врачей могут внедрить по всем клиникам

ЦРТ специализируется на разработке технологий искусственного интеллекта (ИИ), в том числе на распознавании и синтезе речи и компьютерном зрении. Компания разрабатывает несколько десятков технологий по различным направлениям – системы записи телефонных разговоров, речевого оповещения, синтезаторы речи, биометрический доступ и др. В 2019 г. ЦРТ вошел в экосистему «Сбера»: банк тогда выкупил 51% компании у Газпромбанка. После этого банк начал использовать наработки компании в своих сервисах. До середины мая 2022 г. ЦРТ оставался в экосистеме «Сбера», но 17 мая единственным владельцем компании стало АО «Новые возможности», подконтрольное Татьяне Портных.