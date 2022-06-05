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Технологию распознавания речи врачей могут внедрить по всем клиникам

Проект может стоить несколько миллиардов рублей, а эксперты сомневаются в его эффективности
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
Кажется, что решение надиктовки экономит время, но на практике врачи им не пользуются / GettyImages

В поликлиниках и больницах могут внедрить технологию голосового заполнения медицинской документации Voice2Med, эта инициатива обсуждается Минздравом и Центром речевых технологий (ЦРТ). Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к ЦРТ. Информацию о консультациях Минздрава и ЦРТ подтвердил «Ведомостям» замглавы ведомства Павел Пугачев. «Минздрав готов проанализировать опыт ЦРТ во внедрении решения Voice2Med. Это сейчас обсуждается», – пояснил чиновник.

ЦРТ специализируется на разработке технологий искусственного интеллекта (ИИ), в том числе на распознавании и синтезе речи и компьютерном зрении. Компания разрабатывает несколько десятков технологий по различным направлениям – системы записи телефонных разговоров, речевого оповещения, синтезаторы речи, биометрический доступ и др. В 2019 г. ЦРТ вошел в экосистему «Сбера»: банк тогда выкупил 51% компании у Газпромбанка. После этого банк начал использовать наработки компании в своих сервисах. До середины мая 2022 г. ЦРТ оставался в экосистеме «Сбера», но 17 мая единственным владельцем компании стало АО «Новые возможности», подконтрольное Татьяне Портных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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