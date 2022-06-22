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Эксперимент с усиленными электронными подписями продлят до конца 2023 года

Пока что с их помощью граждане подписали лишь 330 000 документов
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Усиленная квалифицированная подпись (УКЭП) обладает максимальной степенью юридической значимости, она позволяет бизнесу подавать отчетность в налоговую, подключаться к порталу госуслуг и т.д. / Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры решило продлить проведение эксперимента с использованием в России усиленной электронной подписи. Первоначально его планировалось завершить уже 31 июля 2022 г., такой срок был определен постановлением правительства от 15 июля 2021 г. Из поправок к постановлению, опубликованных на портале regulation.gov.ru 20 июня, следует, что дата окончания эксперимента переносится на 31 декабря‎2023 г.

Кроме того, разработчики платформы для выдачи сертификатов подписания документов – «Ростелеком» и ВТБ больше не будут участвовать в эксперименте, следует из проекта постановления. «Основная цель – создание технологии – достигнута. Дальнейшая работа будет осуществляться в рамках развития инфраструктуры электронного правительства», – пояснил представитель Минцифры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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