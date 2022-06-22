Эксперимент с усиленными электронными подписями продлят до конца 2023 года

Минцифры решило продлить проведение эксперимента с использованием в России усиленной электронной подписи. Первоначально его планировалось завершить уже 31 июля 2022 г., такой срок был определен постановлением правительства от 15 июля 2021 г. Из поправок к постановлению, опубликованных на портале regulation.gov.ru 20 июня, следует, что дата окончания эксперимента переносится на 31 декабря‎2023 г.