Эксперимент с усиленными электронными подписями продлят до конца 2023 года

Эксперимент с усиленными электронными подписями продлят до конца 2023 годаПока что с их помощью граждане подписали лишь 330 000 документов
Минцифры решило продлить проведение эксперимента с использованием в России усиленной электронной подписи. Первоначально его планировалось завершить уже 31 июля 2022 г., такой срок был определен постановлением правительства от 15 июля 2021 г. Из поправок к постановлению, опубликованных на портале regulation.gov.ru 20 июня, следует, что дата окончания эксперимента переносится на 31 декабря2023 г.
Кроме того, разработчики платформы для выдачи сертификатов подписания документов – «Ростелеком» и ВТБ больше не будут участвовать в эксперименте, следует из проекта постановления. «Основная цель – создание технологии – достигнута. Дальнейшая работа будет осуществляться в рамках развития инфраструктуры электронного правительства», – пояснил представитель Минцифры.