Минцифры может создать новый венчурный фонд на базе «Росинфокоминвеста»

Власти рассматривают альтернативные сценарии использования 1,3 млрд руб., зависших на счетах госфонда поддержки IT-отрасли «Росинфокоминвест». Речь идет о создании на его базе венчурного фонда с государственным и частным капиталом, а также об отказе от поддержки экспорта в пользу проектов в России. Это «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к Минцифры.