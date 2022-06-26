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Минцифры может создать новый венчурный фонд на базе «Росинфокоминвеста»

Чиновники рассматривают различные варианты его переформатирования, а доля государства может упасть до 20%
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
Денис Абрамов / Ведомости

Власти рассматривают альтернативные сценарии использования 1,3 млрд руб., зависших на счетах госфонда поддержки IT-отрасли «Росинфокоминвест». Речь идет о создании на его базе венчурного фонда с государственным и частным капиталом, а также об отказе от поддержки экспорта в пользу проектов в России. Это «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к Минцифры.

Средства «Росинфокоминвеста», который с 2007 г. поддержал только один IT-проект, предполагалось передать Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ). Проект указа президента об этом в феврале подготовило Минцифры. Сам «Росинфокоминвест» с 3 марта в процедуре ликвидации, по данным «СПАРК-Интерфакса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных