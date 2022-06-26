Минцифры может создать новый венчурный фонд на базе «Росинфокоминвеста»Чиновники рассматривают различные варианты его переформатирования, а доля государства может упасть до 20%
Власти рассматривают альтернативные сценарии использования 1,3 млрд руб., зависших на счетах госфонда поддержки IT-отрасли «Росинфокоминвест». Речь идет о создании на его базе венчурного фонда с государственным и частным капиталом, а также об отказе от поддержки экспорта в пользу проектов в России. Это «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к Минцифры.
Средства «Росинфокоминвеста», который с 2007 г. поддержал только один IT-проект, предполагалось передать Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ). Проект указа президента об этом в феврале подготовило Минцифры. Сам «Росинфокоминвест» с 3 марта в процедуре ликвидации, по данным «СПАРК-Интерфакса».
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