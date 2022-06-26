Университеты столкнулись с восьмикратным ростом числа кибератак

Количество DDoS-атак на университеты с 10 по 23 июня 2022 г. увеличилось в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Такие данные приводят специалисты компании StormWall (специализируется на защите от DDoS). Большинство атак шли по протоколу HTTP, их мощность доходила до 300 000 запросов в секунду, что в 15 раз больше максимальной мощности атак годичной давности (20 000 запросов в секунду), уточнил представитель компании.