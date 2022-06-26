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Университеты столкнулись с восьмикратным ростом числа кибератак

С началом работы приемных комиссий хакеры запустили лавину DDoS-атак на вузы
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

Количество DDoS-атак на университеты с 10 по 23 июня 2022 г. увеличилось в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Такие данные приводят специалисты компании StormWall (специализируется на защите от DDoS). Большинство атак шли по протоколу HTTP, их мощность доходила до 300 000 запросов в секунду, что в 15 раз больше максимальной мощности атак годичной давности (20 000 запросов в секунду), уточнил представитель компании.

Собеседник пояснил, что для анализа использовались данные клиентов компании, не назвав вузов, с которыми работает StormWall. Ранее «Ведомости» писали, что с хакерскими атаками 20 июня столкнулись, в частности, ресурсы РУДН и Московского политеха, а также вузы Нижегородской, Астраханской, Оренбургской, Тюменской, Кемеровской областей, Красноярского края, Республики Коми, Татарстана, Чечни, Бурятии и других регионов. Об атаках в официальных Telegram-каналах сообщали пресс-службы Сибирского государственного университета и Уральского федерального университета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных