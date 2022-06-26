Университеты столкнулись с восьмикратным ростом числа кибератак

Университеты столкнулись с восьмикратным ростом числа кибератакС началом работы приемных комиссий хакеры запустили лавину DDoS-атак на вузы
Количество DDoS-атак на университеты с 10 по 23 июня 2022 г. увеличилось в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Такие данные приводят специалисты компании StormWall (специализируется на защите от DDoS). Большинство атак шли по протоколу HTTP, их мощность доходила до 300 000 запросов в секунду, что в 15 раз больше максимальной мощности атак годичной давности (20 000 запросов в секунду), уточнил представитель компании.
Собеседник пояснил, что для анализа использовались данные клиентов компании, не назвав вузов, с которыми работает StormWall. Ранее «Ведомости» писали, что с хакерскими атаками 20 июня столкнулись, в частности, ресурсы РУДН и Московского политеха, а также вузы Нижегородской, Астраханской, Оренбургской, Тюменской, Кемеровской областей, Красноярского края, Республики Коми, Татарстана, Чечни, Бурятии и других регионов. Об атаках в официальных Telegram-каналах сообщали пресс-службы Сибирского государственного университета и Уральского федерального университета.