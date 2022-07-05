Рогозин предложил национализировать заводы микроэлектроники для космоса

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил национализировать предприятия, производящие микроэлектронику для спутников, и передать их «Роскосмосу» и «Росатому». Об этом он сказал на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга «Информационные спутниковые системы».