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Рогозин предложил национализировать заводы микроэлектроники для космоса

Эта инициатива будет скорее вредной для отрасли, считают эксперты
Анастасия Курашева
Производство микроэлектроники для спутников, как считает Дмитрий Рогозин, должно быть национализированным / Максим Стулов / Ведомости

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил национализировать предприятия, производящие микроэлектронику для спутников, и передать их «Роскосмосу» и «Росатому». Об этом он сказал на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга «Информационные спутниковые системы».

«Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиационностойкой элементной базы», – объяснил свою логику топ-менеджер, слова которого приведены в Telegram-канале госкорпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных