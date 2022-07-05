Рогозин предложил национализировать заводы микроэлектроники для космоса

Рогозин предложил национализировать заводы микроэлектроники для космосаЭта инициатива будет скорее вредной для отрасли, считают эксперты
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил национализировать предприятия, производящие микроэлектронику для спутников, и передать их «Роскосмосу» и «Росатому». Об этом он сказал на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга «Информационные спутниковые системы».
«Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиационностойкой элементной базы», – объяснил свою логику топ-менеджер, слова которого приведены в Telegram-канале госкорпорации.
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