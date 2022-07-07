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Российский разработчик ПО Astra Linux запланировал IPO

Предварительная оценка ГК «Астра» может достигать 17 млрд рублей, считают эксперты
Анастасия Курашева
Гендиректор и совладелец ГК «Астра» Илья Сивцев намерен вывести компанию на Московскую биржу / Егор Алеев / ТАСС

Разработчик отечественной операционной системы Astra Linux ГК «Астра» планирует выйти на Московскую биржу. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор группы Илья Сивцев, но сроки и суммы, которые компания планирует привлечь, он раскрыть отказался. Представитель Мосбиржи заявил, что не может комментировать отдельных эмитентов и их планы.

ГК «Астра» – объединение отечественных IT-брендов, включающее ОС Astra Linux, диспетчер виртуальных рабочих мест Termidesk (разработчик «Увеон – облачные технологии»), комплекс средств резервного копирования RuBackup от ООО «Рубэкап», систему корпоративной почты RuPost и др. Эти продукты используются в основном в государственных организациях, а также в промышленности и на объектах критической информационной инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных