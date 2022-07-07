Российский разработчик ПО Astra Linux запланировал IPO

Разработчик отечественной операционной системы Astra Linux ГК «Астра» планирует выйти на Московскую биржу. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор группы Илья Сивцев, но сроки и суммы, которые компания планирует привлечь, он раскрыть отказался. Представитель Мосбиржи заявил, что не может комментировать отдельных эмитентов и их планы.