Российский разработчик ПО Astra Linux запланировал IPO

Российский разработчик ПО Astra Linux запланировал IPOПредварительная оценка ГК «Астра» может достигать 17 млрд рублей, считают эксперты
Разработчик отечественной операционной системы Astra Linux ГК «Астра» планирует выйти на Московскую биржу. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор группы Илья Сивцев, но сроки и суммы, которые компания планирует привлечь, он раскрыть отказался. Представитель Мосбиржи заявил, что не может комментировать отдельных эмитентов и их планы.
ГК «Астра» – объединение отечественных IT-брендов, включающее ОС Astra Linux, диспетчер виртуальных рабочих мест Termidesk (разработчик «Увеон – облачные технологии»), комплекс средств резервного копирования RuBackup от ООО «Рубэкап», систему корпоративной почты RuPost и др. Эти продукты используются в основном в государственных организациях, а также в промышленности и на объектах критической информационной инфраструктуры.