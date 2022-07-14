«Ренова» Виктора Вексельберга снизила долю в ГК «Цифра»После этого суммарная доля подсанкционных бенефициаров «Цифры» – «Реновы» и ВЭБ.РФ – упала ниже 50%
Группа «Ренова» Виктора Вексельберга, находящегося под санкциями США, снизила долю владения в российском разработчике ПО для цифровизации промышленности ГК «Цифра» с 45,2 до 32,5%, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Покупателем 12,7% «Цифры» стало близкое к структурам Вексельберга ООО «Апрель» (запись в ЕГРЮЛ о переходе доли внесена 5 июля).
«Апрель», согласно указанному ОКВЭД, занимается «консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления». В «СПАРК-Интерфаксе» указано, что 100% ООО «Апрель» владеет Игорь Мацук, который также выступает гендиректором ООО «Веста». Эта компания на 99% принадлежит ООО «Реам менеджмент», гендиректором и владельцем которого является бывший зампред правления «Реновы» Михаил Сиволдаев. Последний стал известен в 2019 г., когда после попадания Вексельберга под санкции США «Ренова» отдала «Реам менеджменту» контроль в «Хевеле». «Хевел» – крупнейший в России инвестор в солнечную энергетику. Сейчас, по СПАРК, у «Реама» 54% «Хевела».