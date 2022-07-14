«Ренова» Виктора Вексельберга снизила долю в ГК «Цифра»

«Апрель», согласно указанному ОКВЭД, занимается «консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления». В «СПАРК-Интерфаксе» указано, что 100% ООО «Апрель» владеет Игорь Мацук, который также выступает гендиректором ООО «Веста». Эта компания на 99% принадлежит ООО «Реам менеджмент», гендиректором и владельцем которого является бывший зампред правления «Реновы» Михаил Сиволдаев. Последний стал известен в 2019 г., когда после попадания Вексельберга под санкции США «Ренова» отдала «Реам менеджменту» контроль в «Хевеле». «Хевел» – крупнейший в России инвестор в солнечную энергетику. Сейчас, по СПАРК, у «Реама» 54% «Хевела».