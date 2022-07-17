Минцифры планирует легализовать белых хакеров

Минцифры прорабатывает возможность ввести понятие bug bounty в правовое поле. Это позволит легализовать программу выплат так называемым белым хакерам, которые на договорной основе тестируют информационные системы на наличие уязвимостей. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в одной из российских компаний, специализирующихся на разработке инструментов кибербезопасности. О том, что правовые аспекты bug bounty прорабатываются, знает и человек в крупной международной компании на рынке информзащиты. В Минцифры от официальных комментариев отказались.