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Минцифры планирует легализовать белых хакеров

Это позволит запустить бонусную программу для тестировщиков уязвимостей в информационных госсистемах
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Сейчас исследователи уязвимостей даже при самых благих намерениях рискуют познакомиться со следователями / Getty Images

Минцифры прорабатывает возможность ввести понятие bug bounty в правовое поле. Это позволит легализовать программу выплат так называемым белым хакерам, которые на договорной основе тестируют информационные системы на наличие уязвимостей. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник в одной из российских компаний, специализирующихся на разработке инструментов кибербезопасности. О том, что правовые аспекты bug bounty прорабатываются, знает и человек в крупной международной компании на рынке информзащиты. В Минцифры от официальных комментариев отказались.

Цель обсуждаемой инициативы – легитимизировать рынок, так как сейчас понятие bug bounty в российском законодательстве никак не определено и потому может быть трактовано как «неправомерный доступ к компьютерной информации», т. е. подпасть под действие ст. 272 УК РФ, объясняет один из собеседников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных