Институт развития интернета профинансирует криминальный сериал про эпоху майдана

ИРИ профинансирует сериал, сюжет которого развивается на фоне политического кризиса 2013–2014 гг. на Украине. Также организация поучаствует в создании исторического сериала «о сложности принятия неочевидных решений» в эпоху Петра I, рассказал «Ведомостям» гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. В обоих проектах институт выступит как соинвестор, партнерами станут онлайн-кинотеатр more.tv, входящий в холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) (по сериалу о временах майдана), а также онлайн-платформа Okko экосистемы «Сбера» и «Первый канал» (проект по петровской эпохе). Конкретных сумм, которые будут направлены на создание каждого из проектов, Гореславский не назвал.