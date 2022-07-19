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Институт развития интернета профинансирует криминальный сериал про эпоху майдана

Этот проект должен выйти на онлайн-платформе more.tv
Ведомости
Сериал, в котором действие будет разворачиваться на фоне кризиса на Украине 2013–2014 гг., будет называться «Ловец» / Gleb Garanich / Reuters

ИРИ профинансирует сериал, сюжет которого развивается на фоне политического кризиса 2013–2014 гг. на Украине. Также организация поучаствует в создании исторического сериала «о сложности принятия неочевидных решений» в эпоху Петра I, рассказал «Ведомостям» гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. В обоих проектах институт выступит как соинвестор, партнерами станут онлайн-кинотеатр more.tv, входящий в холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) (по сериалу о временах майдана), а также онлайн-платформа Okko экосистемы «Сбера» и «Первый канал» (проект по петровской эпохе). Конкретных сумм, которые будут направлены на создание каждого из проектов, Гореславский не назвал.

Сериал, в котором действие будет разворачиваться на фоне кризиса на Украине 2013–2014 гг., будет называться «Ловец», уточнил Гореславский. «Это сериал не про политику, это криминальная драма, но события будут частично пересекаться с событиями на майдане», – отметил руководитель ИРИ. Предполагается, что сериал выйдет на more.tv. ИРИ также частично профинансирует на этой платформе сериал о спасении группы полярников «Челюскина», добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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