«Росатом» начал импортозамещать ПО на атомных станциях

Разработанное госкорпорацией ПО уже используется в ходе создания Курской АЭС-2, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2025 г., рассказал один из собеседников «Ведомостей». По его словам, платформа Multi-D включает как собственные разработки «Росатома», так и интегрированные решения других отечественных вендоров, в том числе компаний «Ренга» (СП «Аскона» и 1С), «ССофт», «Неолант» (входит в ГК «Ланит»). Госкорпорация сама ведет доработку таких решений с учетом отраслевой специфики, объясняет собеседник издания. «Готовое решение должно учитывать аспекты проектирования АЭС, – рассуждает он. – Это ресурсоемкая задача. Для сравнения: если проектированием завода средней величины занимаются 30 специалистов, то АЭС – 7000».