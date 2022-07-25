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«Росатом» начал импортозамещать ПО на атомных станциях

В дальнейшем разработанные решения можно будет применять в строительной отрасли и ЖКХ
Екатерина Кинякина
Проект «Росатома» – часть госпрограммы по импортозамещению / Павел Лисицын / РИА Новости

«Росатом» занялся разработкой технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к госкорпорации. Речь идет о платформенном решении, которое используется при проектировании и управлении жизненным циклом сложных инженерных объектов.

Разработанное госкорпорацией ПО уже используется в ходе создания Курской АЭС-2, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2025 г., рассказал один из собеседников «Ведомостей». По его словам, платформа Multi-D включает как собственные разработки «Росатома», так и интегрированные решения других отечественных вендоров, в том числе компаний «Ренга» (СП «Аскона» и 1С), «ССофт», «Неолант» (входит в ГК «Ланит»). Госкорпорация сама ведет доработку таких решений с учетом отраслевой специфики, объясняет собеседник издания. «Готовое решение должно учитывать аспекты проектирования АЭС, – рассуждает он. – Это ресурсоемкая задача. Для сравнения: если проектированием завода средней величины занимаются 30 специалистов, то АЭС – 7000».

Проектирование АЭС сопровождается сложными расчетами и повышенными требованиями к безопасности, анализ которой обеспечивают суперкомпьютеры, добавил собеседник «Ведомостей». «Также необходимо учитывать сложную IT-архитектуру: комплексы разных систем должны быть интегрированы между собой и встроены в общую экосистему. В дальнейшем разработанные решения можно будет применять по всей строительной отрасли и ЖКХ», – уточняет эксперт, близкий к госкорпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных