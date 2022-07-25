«Росатом» начал импортозамещать ПО на атомных станциях

«Росатом» начал импортозамещать ПО на атомных станцияхВ дальнейшем разработанные решения можно будет применять в строительной отрасли и ЖКХ
«Росатом» занялся разработкой технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к госкорпорации. Речь идет о платформенном решении, которое используется при проектировании и управлении жизненным циклом сложных инженерных объектов.
Разработанное госкорпорацией ПО уже используется в ходе создания Курской АЭС-2, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2025 г., рассказал один из собеседников «Ведомостей». По его словам, платформа Multi-D включает как собственные разработки «Росатома», так и интегрированные решения других отечественных вендоров, в том числе компаний «Ренга» (СП «Аскона» и 1С), «ССофт», «Неолант» (входит в ГК «Ланит»). Госкорпорация сама ведет доработку таких решений с учетом отраслевой специфики, объясняет собеседник издания. «Готовое решение должно учитывать аспекты проектирования АЭС, – рассуждает он. – Это ресурсоемкая задача. Для сравнения: если проектированием завода средней величины занимаются 30 специалистов, то АЭС – 7000».
Проектирование АЭС сопровождается сложными расчетами и повышенными требованиями к безопасности, анализ которой обеспечивают суперкомпьютеры, добавил собеседник «Ведомостей». «Также необходимо учитывать сложную IT-архитектуру: комплексы разных систем должны быть интегрированы между собой и встроены в общую экосистему. В дальнейшем разработанные решения можно будет применять по всей строительной отрасли и ЖКХ», – уточняет эксперт, близкий к госкорпорации.