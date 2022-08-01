Российские разработчики систем информзащиты срывают поставки

Российские разработчики средств защиты информации для банков, операторов связи и государственных информационных систем не могут выполнить заказы из-за перебоев с поставками иностранных комплектующих. С проблемами, в частности, столкнулись российские вендоры UserGate и «Код безопасности». Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одной из компаний – разработчиков систем кибербезопасности. В самих компаниях эту информацию подтвердили.