Российские разработчики систем информзащиты срывают поставки

Российские разработчики систем информзащиты срывают поставкиЭто вызвано трудностями с приобретением иностранных комплектующих
Российские разработчики средств защиты информации для банков, операторов связи и государственных информационных систем не могут выполнить заказы из-за перебоев с поставками иностранных комплектующих. С проблемами, в частности, столкнулись российские вендоры UserGate и «Код безопасности». Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одной из компаний – разработчиков систем кибербезопасности. В самих компаниях эту информацию подтвердили.
Речь идет о межсетевых экранах от UserGate, которые используются для фильтрации трафика операторами связи или для выполнения требований Роскомнадзора по блокировке доступа к реестру запрещенных сайтов облачными провайдерами. Также проблемы возникли у производителя электронных замков «Соболь» – компании «Код безопасности». Эти замки используются для защиты от несанкционированного доступа, например, в государственных системах, содержащих информацию, составляющую государственную тайну.