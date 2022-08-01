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Российские разработчики систем информзащиты срывают поставки

Это вызвано трудностями с приобретением иностранных комплектующих
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
У UserGate происходят задержки поставок межсетевых экранов UserGate F8000 и UserGate E3000 / UserGate

Российские разработчики средств защиты информации для банков, операторов связи и государственных информационных систем не могут выполнить заказы из-за перебоев с поставками иностранных комплектующих. С проблемами, в частности, столкнулись российские вендоры UserGate и «Код безопасности». Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одной из компаний – разработчиков систем кибербезопасности. В самих компаниях эту информацию подтвердили.

Речь идет о межсетевых экранах от UserGate, которые используются для фильтрации трафика операторами связи или для выполнения требований Роскомнадзора по блокировке доступа к реестру запрещенных сайтов облачными провайдерами. Также проблемы возникли у производителя электронных замков «Соболь» – компании «Код безопасности». Эти замки используются для защиты от несанкционированного доступа, например, в государственных системах, содержащих информацию, составляющую государственную тайну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных