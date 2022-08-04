Попадание софта в реестр отечественного ПО может усложниться

Минцифры может ужесточить требования к разработчикам, претендующим на внесение их софта в реестр отечественного ПО. Обсуждается подъем минимальной доли российских акционеров в таких компаниях до 90%. Но есть риск, что это лишит доступа к реестру разработчиков, бумаги которых торгуются на бирже, например «Яндекса» или Positive Technologies