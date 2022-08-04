Попадание софта в реестр отечественного ПО может усложниться

Попадание софта в реестр отечественного ПО может усложнитьсяОбсуждаемые нормативы могут отсечь от реестра разработчиков, вышедших на IPO
Минцифры может ужесточить требования к разработчикам, претендующим на внесение их софта в реестр отечественного ПО. Обсуждается подъем минимальной доли российских акционеров в таких компаниях до 90%. Но есть риск, что это лишит доступа к реестру разработчиков, бумаги которых торгуются на бирже, например «Яндекса» или Positive Technologies
Минцифры обсуждает возможность усложнить критерии попадания софта в реестр отечественного ПО. Ведомство может скорректировать действующее ограничение, по которому подающая заявку компания должна принадлежать российским юридическим или физическим лицам более чем на 50%. Речь идет о повышении этого порога до 70–90%, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника.
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