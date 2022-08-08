Эксперимент по созданию государственного репозитория ПО перенесен на неопределенный срок

Эксперимент по созданию государственного репозитория ПО перенесен на неопределенный срокМинцифры планировало запустить проект еще с 1 мая, но не смогло согласовать позиции ведомств
Старт эксперимента по созданию государственного репозитория свободного ПО перенесен Министерством цифрового развития на неопределенный срок. Его запуск был предварительно запланирован на 1 мая 2022 г., но проект постановления правительства так и не был принят из-за сложностей с нормативным обеспечением. Об этом «Ведомостям» рассказали представители трех российских разработчиков ПО.
Из ответа представителя Минцифры «Ведомостям» следует, что постановление с февраля 2022 г. находится в стадии обсуждения и процесс до сих пор не завершен. «В настоящий момент завершается межведомственное согласование проекта постановления правительства о создании репозитория», – сообщил собеседник. Когда эксперимент может быть запущен, он уточнить отказался.
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