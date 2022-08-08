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Эксперимент по созданию государственного репозитория ПО перенесен на неопределенный срок

Минцифры планировало запустить проект еще с 1 мая, но не смогло согласовать позиции ведомств
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Старт эксперимента по созданию государственного репозитория свободного ПО перенесен Министерством цифрового развития на неопределенный срок. Его запуск был предварительно запланирован на 1 мая 2022 г., но проект постановления правительства так и не был принят из-за сложностей с нормативным обеспечением. Об этом «Ведомостям» рассказали представители трех российских разработчиков ПО.

Из ответа представителя Минцифры «Ведомостям» следует, что постановление с февраля 2022 г. находится в стадии обсуждения и процесс до сих пор не завершен. «В настоящий момент завершается межведомственное согласование проекта постановления правительства о создании репозитория», – сообщил собеседник. Когда эксперимент может быть запущен, он уточнить отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных