Эксперимент по созданию государственного репозитория ПО перенесен на неопределенный срок

Старт эксперимента по созданию государственного репозитория свободного ПО перенесен Министерством цифрового развития на неопределенный срок. Его запуск был предварительно запланирован на 1 мая 2022 г., но проект постановления правительства так и не был принят из-за сложностей с нормативным обеспечением. Об этом «Ведомостям» рассказали представители трех российских разработчиков ПО.