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«Сколково» и «Ростех» предложили собирать медицинскую информацию через носимые гаджеты

Оператором системы, которая будет собирать данные, хочет выступить госкорпорация
Екатерина Кинякина
«Сколково» и «Ростех» предложили собирать медицинскую информацию через носимые гаджеты / Евгений Разумный / Ведомости

Фонд «Сколково» совместно с госкорпорацией «Ростех» разработали программу экспериментального правового режима (ЭПР) в области медицины, предполагающую использование носимых электронных устройств для дистанционного наблюдения за здоровьем пациентов. Программа за подписью директора департамента по нормативному регулированию цифровой среды «Сколково» Руслана Дроздова была направлена замминистра экономического развития Максиму Колесникову, а также в АНО «Цифровая экономика». «Ведомости» ознакомились с копией документа. Представитель «Сколково» подтвердил, что фонд разработал такую программу, отказавшись от дальнейших комментариев. Представитель Минэкономразвития подтвердил получение документа.

«Минэкономразвития концептуально установление ЭПР поддерживает, – уточнил представитель министерства. – На данный момент Минэкономразвития отправило полученные материалы инициатору на доработку, так как к ним есть ряд существенных замечаний». Он добавил, что после поступления от инициатора доработанной программы ведомство должно будет согласовать ее с заинтересованными ведомствами, а затем внести в правительство для принятия решения по ЭПР. Планируемый срок установления ЭПР – до конца 2022 г., добавил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных