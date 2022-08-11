«Сколково» и «Ростех» предложили собирать медицинскую информацию через носимые гаджеты

«Минэкономразвития концептуально установление ЭПР поддерживает, – уточнил представитель министерства. – На данный момент Минэкономразвития отправило полученные материалы инициатору на доработку, так как к ним есть ряд существенных замечаний». Он добавил, что после поступления от инициатора доработанной программы ведомство должно будет согласовать ее с заинтересованными ведомствами, а затем внести в правительство для принятия решения по ЭПР. Планируемый срок установления ЭПР – до конца 2022 г., добавил собеседник.