«Сколково» и «Ростех» предложили собирать медицинскую информацию через носимые гаджеты

«Сколково» и «Ростех» предложили собирать медицинскую информацию через носимые гаджетыОператором системы, которая будет собирать данные, хочет выступить госкорпорация
Фонд «Сколково» совместно с госкорпорацией «Ростех» разработали программу экспериментального правового режима (ЭПР) в области медицины, предполагающую использование носимых электронных устройств для дистанционного наблюдения за здоровьем пациентов. Программа за подписью директора департамента по нормативному регулированию цифровой среды «Сколково» Руслана Дроздова была направлена замминистра экономического развития Максиму Колесникову, а также в АНО «Цифровая экономика». «Ведомости» ознакомились с копией документа. Представитель «Сколково» подтвердил, что фонд разработал такую программу, отказавшись от дальнейших комментариев. Представитель Минэкономразвития подтвердил получение документа.
«Минэкономразвития концептуально установление ЭПР поддерживает, – уточнил представитель министерства. – На данный момент Минэкономразвития отправило полученные материалы инициатору на доработку, так как к ним есть ряд существенных замечаний». Он добавил, что после поступления от инициатора доработанной программы ведомство должно будет согласовать ее с заинтересованными ведомствами, а затем внести в правительство для принятия решения по ЭПР. Планируемый срок установления ЭПР – до конца 2022 г., добавил собеседник.