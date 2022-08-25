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РЖД предложила создать стандарты квантовых технологий

Их отсутствие мешает внедрению квантовых технологий на практике
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
РЖД предложила создать стандарты квантовых технологий / Максим Стулов / Ведомости

РЖД предложила разработать национальные стандарты для технологий квантовых коммуникаций и квантового интернета вещей (IoT). Разработкой будет заниматься консорциум, в который кроме РЖД вошли Центры компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе «Сколтеха», Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» (ТК 194) и Технический комитет 26 «Криптографическая защита информации».

К настоящему моменту разработаны первые редакции для двух стандартов в области квантовых коммуникаций и четырех стандартов в области квантового интернета вещей. Тексты проектов опубликованы на официальном сайте ТК 194, их подлинность подтвердил председатель технического комитета Никита Уткин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных