РЖД предложила создать стандарты квантовых технологий

РЖД предложила разработать национальные стандарты для технологий квантовых коммуникаций и квантового интернета вещей (IoT). Разработкой будет заниматься консорциум, в который кроме РЖД вошли Центры компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе «Сколтеха», Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» (ТК 194) и Технический комитет 26 «Криптографическая защита информации».