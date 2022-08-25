РЖД предложила создать стандарты квантовых технологий

РЖД предложила создать стандарты квантовых технологийИх отсутствие мешает внедрению квантовых технологий на практике
РЖД предложила разработать национальные стандарты для технологий квантовых коммуникаций и квантового интернета вещей (IoT). Разработкой будет заниматься консорциум, в который кроме РЖД вошли Центры компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе «Сколтеха», Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» (ТК 194) и Технический комитет 26 «Криптографическая защита информации».
К настоящему моменту разработаны первые редакции для двух стандартов в области квантовых коммуникаций и четырех стандартов в области квантового интернета вещей. Тексты проектов опубликованы на официальном сайте ТК 194, их подлинность подтвердил председатель технического комитета Никита Уткин.
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