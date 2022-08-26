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«Мегафон» планирует продавать мультиварки и телевизоры

Дистрибутор оператора регистрирует сразу четыре торговые марки
Марина Тюняева (Бочкарёва)
«Мегафон» планирует продавать мультиварки и телевизоры / Андрей Гордеев / Ведомости

«Дочка» «Мегафона» «Рево чардж рус» регистрирует торговые марки, которые позволят компании продавать домашнюю бытовую технику и телевизоры, следует из данных реестра заявок на регистрацию товарных знаков Роспатента.

С мая Revo Charge зарегистрировала четыре товарных знака. Заявки на первые три – Blax, Telik и Tvizi – компания подала в мае. Классы регистрации этих марок позволяют использовать их для продаж телевизоров, проекторов, ноутбуков, персональных компьютеров, планшетов, дисплеев и др. Еще один бренд – Veizer – компания сможет использовать для продаж стиральных машин, мясорубок, весов, микроволновок, мультиварок, холодильников, кофеварок, электрочайников и др. Документы о регистрации этой марки были поданы уже в июле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных