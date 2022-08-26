«Мегафон» планирует продавать мультиварки и телевизоры

С мая Revo Charge зарегистрировала четыре товарных знака. Заявки на первые три – Blax, Telik и Tvizi – компания подала в мае. Классы регистрации этих марок позволяют использовать их для продаж телевизоров, проекторов, ноутбуков, персональных компьютеров, планшетов, дисплеев и др. Еще один бренд – Veizer – компания сможет использовать для продаж стиральных машин, мясорубок, весов, микроволновок, мультиварок, холодильников, кофеварок, электрочайников и др. Документы о регистрации этой марки были поданы уже в июле.