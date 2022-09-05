«МойОфис» нашел нового управленца в «Ланите»

В начале 2000-х Калякин работал руководителем внутренней разработки в консалтинговой компании Deloitte & Touche. Позже он занимал руководящие должности в российском представительстве компании Microsoft, с продуктами которой пытается конкурировать «МойОфис». С 2012 г. он стал исполнительным директором «Ланит-интеграции». Представитель ГК «Ланит» подтвердил «Ведомостям» информацию об уходе топ-менеджера. «Павел Калякин оставил должность в «Ланит-интеграции» в августе 2022 г. Информацию о новых назначениях в компании сможем предоставить позднее», – отметил он.