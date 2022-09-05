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«МойОфис» нашел нового управленца в «Ланите»

Генеральным директором разработчика офисного ПО стал Павел Калякин
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
Назначение Калякина не первая кадровая новость из «МоегоОфиса» за последнее время / Пресс-служба «МойОфис»

Исполнительный директор системного интегратора «Ланит-интеграция» Павел Калякин назначен гендиректором разработчика офисного софта «МойОфис». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «МоегоОфиса» и подтвердил представитель «Лаборатории Касперского», мажоритарного акционера компании. Представитель «МоегоОфиса» уточнил, что Калякин работает в этой должности с 1 сентября, а Андрей Чеглаков, занимавший эту позицию ранее, останется в компании и сохранит пост председателя совета директоров.

В начале 2000-х Калякин работал руководителем внутренней разработки в консалтинговой компании Deloitte & Touche. Позже он занимал руководящие должности в российском представительстве компании Microsoft, с продуктами которой пытается конкурировать «МойОфис». С 2012 г. он стал исполнительным директором «Ланит-интеграции». Представитель ГК «Ланит» подтвердил «Ведомостям» информацию об уходе топ-менеджера. «Павел Калякин оставил должность в «Ланит-интеграции» в августе 2022 г. Информацию о новых назначениях в компании сможем предоставить позднее», – отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных