США запрещают своим компаниям открывать новые заводы чипов в Китае

По ее словам, компании, которые получают или будут получать деньги от американского правительства, смогут только расширять свои действующие заводы по производству чипов и узлов в Китае исключительно для нужд китайского рынка. Такие обязательства предусматривает подписанный Байденом в начале августа закон о выделении помощи американской полупроводниковой индустрии (CHIPS and Science Act), предусматривающий государственные субсидии в $52,7 млрд для локализации производства чипов на американской территории.