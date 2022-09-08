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США запрещают своим компаниям открывать новые заводы чипов в Китае

Они должны развивать производство в США
Илья Лакстыгал Екатерина Кинякина
Тренд на деглобализацию реален и носит общемировой характер / Aly Song / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена фактически запретила крупным американским производителям полупроводников, получающим федеральное финансирование, строить новые заводы в Китае минимум 10 лет. Эту информацию на брифинге в Белом доме подтвердила министр торговли Джина Раймондо.

По ее словам, компании, которые получают или будут получать деньги от американского правительства, смогут только расширять свои действующие заводы по производству чипов и узлов в Китае исключительно для нужд китайского рынка. Такие обязательства предусматривает подписанный Байденом в начале августа закон о выделении помощи американской полупроводниковой индустрии (CHIPS and Science Act), предусматривающий государственные субсидии в $52,7 млрд для локализации производства чипов на американской территории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных