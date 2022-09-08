США запрещают своим компаниям открывать новые заводы чипов в Китае

США запрещают своим компаниям открывать новые заводы чипов в КитаеОни должны развивать производство в США
Администрация президента США Джо Байдена фактически запретила крупным американским производителям полупроводников, получающим федеральное финансирование, строить новые заводы в Китае минимум 10 лет. Эту информацию на брифинге в Белом доме подтвердила министр торговли Джина Раймондо.
По ее словам, компании, которые получают или будут получать деньги от американского правительства, смогут только расширять свои действующие заводы по производству чипов и узлов в Китае исключительно для нужд китайского рынка. Такие обязательства предусматривает подписанный Байденом в начале августа закон о выделении помощи американской полупроводниковой индустрии (CHIPS and Science Act), предусматривающий государственные субсидии в $52,7 млрд для локализации производства чипов на американской территории.