VK разрабатывает свой аналог Steam для России и СНГ

VK ведет переговоры с рядом геймдев-студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к VK, и подтвердил собеседник в российской IT-компании. Таким образом, VK рассчитывает создать российский аналог платформ Steam и Epic Games. Эксклюзивом VK Play могут стать продукты Owlcat Games, компании могут объявить о партнерстве до конца 2022 г., знает источник, близкий к VK. В эту стратегию, по словам собеседников, VK может вложить до $10 млн.