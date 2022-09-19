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VK разрабатывает свой аналог Steam для России и СНГ

Компания ведет переговоры с разработчиками игр об эксклюзивных релизах
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Atomic Heart – это не единственный проект с российскими корнями, который VK попытается сделать своим эксклюзивом / Mundfish

VK ведет переговоры с рядом геймдев-студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к VK, и подтвердил собеседник в российской IT-компании. Таким образом, VK рассчитывает создать российский аналог платформ Steam и Epic Games. Эксклюзивом VK Play могут стать продукты Owlcat Games, компании могут объявить о партнерстве до конца 2022 г., знает источник, близкий к VK. В эту стратегию, по словам собеседников, VK может вложить до $10 млн.

2 марта американский разработчик игр Valve закрыл для пользователей из России основные способы оплаты в Steam – карты Visa, Mastercard и «Мир». Теперь оплатить покупки можно только через PayPal или внутренний кошелек Steam. С похожими трудностями столкнулись пользователи и других игровых сервисов, в частности PS Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, GOG и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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