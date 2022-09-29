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Правительство увеличило финансирование проекта «Сфера» и сократило расходы на «Глонасс»

На спутниковую систему в 2023 году выделят 17,7 млрд, а на навигационную – 24,7 млрд рублей
Инна Сидоркова Екатерина Кинякина
Кадр из видеопрезентации проекта «Сфера» / Roscosmos Media

Финансирование проекта «Сфера», призванного обеспечить комплексные услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, выросло на 7 млрд руб. в 2022 г., а также будет увеличено на 10,7 млрд руб. в 2023 г. и еще на 11,6 млрд рублей в 2024 г. Это следует из пояснительной записки к проекту закона «О федеральном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.». Всего в 2022 г. на «Сферу» выделено 14 млрд руб., в 2023 г. – 17,7 млрд, в 2024 г. – 18,6 млрд. В 2025 г. на проект зарезервировано 8,5 млрд руб. Дополнительные средства, выделенные на «Сферу», пойдут на осуществление имущественного взноса России в уставный капитал «Роскосмоса» для создания «космического комплекса высокоэллиптической системы обеспечения широкополосного спутникового доступа к интернету в труднодоступной и удаленной местности», говорится в документе. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Роскосмоса».

Увеличение финансирования «Сферы» может быть связано с тем, что иностранные компании, предоставлявшие ранее спутниковые данные, отключают российских пользователей от своих сервисов, считает президент Sitronics Group Николай Пожидаев. А в некоторых отраслях экономики без космических данных обойтись нельзя, добавил он. К примеру, данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) необходимы для мониторинга объектов линейной инфраструктуры, недропользования, лесопользования, оценки состояния территорий, важны в сельскохозяйственной деятельности, для картографических задач, а также для систем транспортного контроля, пояснил Пожидаев. Помимо дистанционного зондирования Земли одним из важных направлений использования спутников является навигация, напрямую связанная с вопросами безопасности судовождения, отметил он. «Кроме того, мы как разработчики цифровых решений для морской отрасли понимаем, что для проектов освоения Северного морского пути также есть дефицит достоверных отечественных данных из космоса. У нашей группы компаний уже имеются на орбите малые космические аппараты, мы видим увеличившийся спрос на данные со стороны российских потребителей», – рассказал Пожидаев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных