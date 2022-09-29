Правительство увеличило финансирование проекта «Сфера» и сократило расходы на «Глонасс»

Финансирование проекта «Сфера», призванного обеспечить комплексные услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, выросло на 7 млрд руб. в 2022 г., а также будет увеличено на 10,7 млрд руб. в 2023 г. и еще на 11,6 млрд рублей в 2024 г. Это следует из пояснительной записки к проекту закона «О федеральном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.». Всего в 2022 г. на «Сферу» выделено 14 млрд руб., в 2023 г. – 17,7 млрд, в 2024 г. – 18,6 млрд. В 2025 г. на проект зарезервировано 8,5 млрд руб. Дополнительные средства, выделенные на «Сферу», пойдут на осуществление имущественного взноса России в уставный капитал «Роскосмоса» для создания «космического комплекса высокоэллиптической системы обеспечения широкополосного спутникового доступа к интернету в труднодоступной и удаленной местности», говорится в документе. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Роскосмоса».