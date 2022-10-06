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Минцифры предлагает ввести персональную ответственность за утечки данных

Ведомство доработало закон об оборотных штрафах и предусмотрело в нем ответственность для должностных лиц
Екатерина Кинякина
Максут Шадаев анонсировал штрафы за утечки данных весной 2022 г. / Сергей Пятаков / РИА Новости

Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. В новой версии предусмотрены штрафы не только для компаний, но и для их должностных лиц. Для руководителей компании, допустившей утечку данных от 10 000 до 100 000 субъектов, штраф составит 200 000–400 000 руб. Для ИП и юрлиц штраф за такое же происшествие составит 0,02% от оборота, но не менее 1 млн руб., говорится в повестке к совещанию по вопросам регулирования законодательства в области персональных данных, которое пройдет в Минцифры 6 октября. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных