Минцифры предлагает ввести персональную ответственность за утечки данных

Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. В новой версии предусмотрены штрафы не только для компаний, но и для их должностных лиц. Для руководителей компании, допустившей утечку данных от 10 000 до 100 000 субъектов, штраф составит 200 000–400 000 руб. Для ИП и юрлиц штраф за такое же происшествие составит 0,02% от оборота, но не менее 1 млн руб., говорится в повестке к совещанию по вопросам регулирования законодательства в области персональных данных, которое пройдет в Минцифры 6 октября. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.