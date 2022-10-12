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Росреестр запустит онлайн-сервис проверки данных о недвижимости

Достоверность выписок из ЕГРН можно будет проверить с помощью QR-кодов
Анастасия Курашева
Заинтересованное лицо, которому будет передана выписка нового формата, отсканировав QR-код, получит подтверждение представленных сведений либо их опровержение, если выписка была фальсифицирована / Андрей Гордеев / Ведомости

Росреестр разрабатывает цифровой сервис, который позволит проверять данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) перед сделками с помощью QR-кода. Информация из ЕГРН стала закрытой после принятия поправок в закон «О персональных данных» в июле этого года. О планах Росреестра ввести QR-проверку «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник. Информацию подтвердила руководитель цифровой трансформации Росреестра Елена Мартынова. Сервис планируется запустить в 2023 г., уточнила она.

Речь идет о проверке подлинности выписок из ЕГРН, которые получают собственники недвижимости. Выписка подтверждает права на квартиру, дом или землю. В ней содержится кадастровый номер объекта, адрес, площадь, назначение, этажность, дата ввода в эксплуатацию. Кроме того, в документе указываются данные о владельце, об арестах и обременениях объекта. Когда сервис будет запущен, на выписках появится QR-код, при наведении на него камеры типичная программа сканирования будет открывать ссылку на сайт Росреестра, объясняет Мартынова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных