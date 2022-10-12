Росреестр запустит онлайн-сервис проверки данных о недвижимости

Речь идет о проверке подлинности выписок из ЕГРН, которые получают собственники недвижимости. Выписка подтверждает права на квартиру, дом или землю. В ней содержится кадастровый номер объекта, адрес, площадь, назначение, этажность, дата ввода в эксплуатацию. Кроме того, в документе указываются данные о владельце, об арестах и обременениях объекта. Когда сервис будет запущен, на выписках появится QR-код, при наведении на него камеры типичная программа сканирования будет открывать ссылку на сайт Росреестра, объясняет Мартынова.