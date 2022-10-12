Росреестр запустит онлайн-сервис проверки данных о недвижимости

Росреестр запустит онлайн-сервис проверки данных о недвижимостиДостоверность выписок из ЕГРН можно будет проверить с помощью QR-кодов
Росреестр разрабатывает цифровой сервис, который позволит проверять данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) перед сделками с помощью QR-кода. Информация из ЕГРН стала закрытой после принятия поправок в закон «О персональных данных» в июле этого года. О планах Росреестра ввести QR-проверку «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник. Информацию подтвердила руководитель цифровой трансформации Росреестра Елена Мартынова. Сервис планируется запустить в 2023 г., уточнила она.
Речь идет о проверке подлинности выписок из ЕГРН, которые получают собственники недвижимости. Выписка подтверждает права на квартиру, дом или землю. В ней содержится кадастровый номер объекта, адрес, площадь, назначение, этажность, дата ввода в эксплуатацию. Кроме того, в документе указываются данные о владельце, об арестах и обременениях объекта. Когда сервис будет запущен, на выписках появится QR-код, при наведении на него камеры типичная программа сканирования будет открывать ссылку на сайт Росреестра, объясняет Мартынова.