Правительство решило закрыть лазейку для закупок иностранного ПО

Правительство решило закрыть лазейку для закупок иностранного ПОВместо одной импортной программы придется покупать несколько вариантов российского софта
Российские госорганы, банки, операторы связи и другие структуры, выполняющие роль субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), более не смогут закупать иностранное программное обеспечение (ПО) даже в том случае, если у них нет отечественных аналогов. Для решения функциональных задач им придется приобретать комбинации российских программных продуктов, сведения о которых включены в единый реестр российского ПО или единый реестр евразийского ПО. Это следует из утвержденных 31 августа правительством методических рекомендаций по формированию отраслевых планов мероприятий для перехода на отечественное ПО (документ есть в распоряжении «Ведомостей»).
В рекомендациях указано, что доля российского и евразийского ПО на значимых объектах КИИ по отрасли должна вырасти к концу 2022 г. по сравнению с показателями конца августа на 10%. К концу 2023 г. эта доля должна превышать исходные показатели уже на 40%. А за период 2024–2027 гг. все ПО на объектах КИИ на 100% должно быть отечественным.