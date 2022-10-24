Правительство решило закрыть лазейку для закупок иностранного ПО

Российские госорганы, банки, операторы связи и другие структуры, выполняющие роль субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), более не смогут закупать иностранное программное обеспечение (ПО) даже в том случае, если у них нет отечественных аналогов. Для решения функциональных задач им придется приобретать комбинации российских программных продуктов, сведения о которых включены в единый реестр российского ПО или единый реестр евразийского ПО. Это следует из утвержденных 31 августа правительством методических рекомендаций по формированию отраслевых планов мероприятий для перехода на отечественное ПО (документ есть в распоряжении «Ведомостей»).