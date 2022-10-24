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Правительство решило закрыть лазейку для закупок иностранного ПО

Вместо одной импортной программы придется покупать несколько вариантов российского софта
Екатерина Кинякина
Доля российского и евразийского ПО на значимых объектах КИИ по отрасли должна вырасти к концу 2022 г. / Евгений Разумный / Ведомости

Российские госорганы, банки, операторы связи и другие структуры, выполняющие роль субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), более не смогут закупать иностранное программное обеспечение (ПО) даже в том случае, если у них нет отечественных аналогов. Для решения функциональных задач им придется приобретать комбинации российских программных продуктов, сведения о которых включены в единый реестр российского ПО или единый реестр евразийского ПО. Это следует из утвержденных 31 августа правительством методических рекомендаций по формированию отраслевых планов мероприятий для перехода на отечественное ПО (документ есть в распоряжении «Ведомостей»).

В рекомендациях указано, что доля российского и евразийского ПО на значимых объектах КИИ по отрасли должна вырасти к концу 2022 г. по сравнению с показателями конца августа на 10%. К концу 2023 г. эта доля должна превышать исходные показатели уже на 40%. А за период 2024–2027 гг. все ПО на объектах КИИ на 100% должно быть отечественным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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