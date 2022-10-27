«Связной» и Альфа-банк ведут переговоры о рассрочке по выплате долга в 6 млрд рублей

Задолжавший 6 млрд руб. Альфа-банку «Связной» пытается договориться о рассрочке по выплате долга, рассказал «Ведомостям» источник в одном из крупных дистрибуторов и подтвердил представитель Альфа-банка. Это происходит на фоне переговоров кредитора с владельцем «Связного», кипрской DTS Retail, по иску, который находится в производстве Арбитражного суда Москвы. В качестве третьих лиц к спору привлечены сам «Связной» и дистрибутор «Мерлион».