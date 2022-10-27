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«Связной» и Альфа-банк ведут переговоры о рассрочке по выплате долга в 6 млрд рублей

Но это вряд ли решит проблему ритейлера с нехваткой оборотного капитала
Анастасия Курашева Марина Тюняева (Бочкарёва)
Андрей Гордеев / Ведомости

Задолжавший 6 млрд руб. Альфа-банку «Связной» пытается договориться о рассрочке по выплате долга, рассказал «Ведомостям» источник в одном из крупных дистрибуторов и подтвердил представитель Альфа-банка. Это происходит на фоне переговоров кредитора с владельцем «Связного», кипрской DTS Retail, по иску, который находится в производстве Арбитражного суда Москвы. В качестве третьих лиц к спору привлечены сам «Связной» и дистрибутор «Мерлион».

«Банк и «Связной» действительно ведут переговоры. Речь идет о рассрочке обязательств, а не о единоразовом погашении», – заявил «Ведомостям» представитель Альфа-банка. Об условиях рассрочки он говорить не стал. В пресс-службе «Связного» не ответили на запрос «Ведомостей». Представитель «Мерлиона» отказался от комментариев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных